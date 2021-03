Il video di “Parolacce” il nuovo singolo di Montgomery Glasgow

E’ stato prodotto il video di Montgomery Glasgow – Parolacce (Official Video)

Ascolta Parolacce su Spotify: http://spoti.fi/3lBxcNP​

Directed by Studio4Fashion & uolcher

[Testo di “Parolacce” di Montgomery Glasgow] Mi guardo attorno quanta gente che c’è accanto a me Aspiro il fumo e la mia ansia ridendo Ma dentro sono solo, baby, non mi sento bene La tua mancanza è come un buco nel petto Woah-oh-oh Sta storia è una follia Me l hai gridato tu davanti al bar in quella vecchia via (Ah-ah-ah) E ora non sei più mia Io che vorrei tornare E tu continui a dirmi solo parolacce A volte credo che la vita sai ce l’abbia con me E passo in bianco nottatacce Cercando di trovare un senso e forse un senso non c’è Non ho risposte alle domande Ma so di non aver paura se saltiamo insieme Non c’è distanza troppo grande Dovresti prendere la vita un po’ più così com’è Io voglio un lieto fine come nelle favole E non solo immaginarlo come se prendessi pillole Non mi capirai mai Le sue ultime parole dopo goodbye (bye-bye) Sono una calamita per i miei guai Invio un si, ai suoi mex lunghi chilometri Io Clyde, tu Bonnie, in sto gioco siamo complici Basta uno sguardo per noi discorsi semplici Guardo il cielo imbrunire Sto viaggiando ma senza valigie Basta dirsi bugie Sì sto bene, ma è un modo di dire Ed ho toccato il fondo per poi risalire Dando di matto quando non mi riuscivi a capire E come Tyson continui a colpire Ti prego basta litigare Ma tu continui a dirmi solo parolacce A volte credo che la vita sai ce l’abbia con me E passo in bianco nottatacce Cercando di trovare un senso e forse un senso non c’è Non ho risposte alle domande Ma so di non aver paura se saltiamo insieme Non c’è distanza troppo grande Dovresti prendere la vita un po più così com’è Le vecchie polaroid, appese al frigo come post-it Che raccontano di noi, e quel che è stato di quei giorni Sempre agitata, come il mare d inverno Vagavi nuda tra i tuoi sbagli in camera tua Ha una tempesta che la sta distruggendo Sì da la colpa ma la colpa non è la sua Guardo il cielo imbrunire Sto viaggiando ma senza valigie Basta dirsi bugie Sì sto bene, ma è un modo di dire Ed ho toccato il fondo per poi risalire Dando di matto quando non mi riuscivi a capire E come Tyson continui a colpire Ti prego basta litigare ma Tu continui a dirmi solo parolacce A volte credo che la vita sai ce l’abbia con me E passo in bianco nottatacce Cercando di trovare un senso e forse un senso non c’è Non ho risposte alle domande Ma so di non aver paura se saltiamo insieme Non c’è distanza troppo grande Dovresti prendere la vita un po più così com’è