Il Vescovo invita ad un confronto pubblico i candidati sindaci

“A questo riguardo invito tutti i cittadini, in particolare chi si riconosce nella Chiesa, e non vuol essere superficiale a evitare il gioco del voto per amicizia, per delega, per interesse o peggio ancora per clientelismo. Faccio appello ai sacerdoti e fedeli a prendere parte, nel limite delle possibilità, alle proposte di confronto sui temi, alle informazioni sui programmi delle varie parti politiche che anche la Pastorale Sociale offrirà come momenti di dialogo e discernimento civile”

(Padre Franco Moscone, Arcivescovo – MESSAGGIO FESTA PATRONALE 2021)

Riprendendo le parole pronunciate dal nostro Padre Arcivescovo Franco Moscone del giorno 31 Agosto 2021, cariche di attenzione al futuro della Città di Manfredonia ed al delicato momento delle Elezioni Amministrative post Commissariamento, la Pastorale Sociale, di concerto con altri Uffici di Curia, ha voluto rendere realizzabile il desiderio di creare un momento di dialogo e confronto tra i candidati Sindaci.

Tale momento chiude il percorso della Pastorale Sociale durato quasi due anni in cui abbiamo offerto incontri, dibattiti, forum, approfondimenti, e da questi tirare fuori le tematiche e provocazioni su cui ascoltare coloro che si candidano a governare la Città.

Pertanto GIOVEDI’ 28 SETTEMBRE 2021 PRESSO IL TEATRO COMUNALE “LUCIO DALLA” DALLE ORE 19:00 ALLE 21:00 avrà luogo questo importante momento per offrire ai cittadini la possibilità di ascolto trasversale per un voto di opinione libero e consapevole.

Per accedere all’evento in presenza sarà necessaria la prenotazione e l’esibizione all’ingresso del Green Pass.

I posti a sedere prenotati saranno 140 (potrebbero aumentare in vista di nuove disposizioni).

Colore che effettueranno la prenotazione riceveranno 3 giorni prima (il 25 ottobre) conferma di accesso in presenza se rientranti tra i primi 140 iscritti, o in alternativa riceveranno il link della diretta che sarà effettuata sulla Pagina Facebook “Pastorale Sociale Manfredonia”.

In ogni caso sarà offerta la diretta attraverso la Pagina Facebook della Pastorale Sociale.

Chiediamo un atto di amore e responsabilità a tutti i candidati Consiglieri nel non iscriversi e lasciar posto ai cittadini che necessitano di formare la loro opinione.

E’ possibile iscriversi, l’iscrizione è personale, attraverso il seguente link https://forms.gle/Trc8v7nChiPffhmL9

Prof. Massimiliano Arena

Direttore Diocesano Pastorale Sociale