Il veliero Amerigo Vespucci omaggia “Marina del Gargano” ad un anno dalla Intitolazione dei due Moli: il 31 agosto sarà a Manfredonia

Il Marina del Gargano, in occasione del I Anniversario della intitolazione dei due Moli,

ai navigatori Amerigo Vespucci e Cristoforo Colombo, ha espresso il desiderio presso

lo Stato Maggiore della Marina Militare Italiana affinché il 31 agosto p.v. fosse

presente presso la nostra Città il prestigioso Veliero Amerigo Vespucci.



Il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Italiana Ammiraglio di Squadra Enrico

Credendino ha accolto il nostro invito ed ha altresì comunicato che in tale occasione

sarà a Manfredonia per presenziare a tale evento.



Lo scorso anno, in occasione della cerimonia di Intitolazione dei due Moli, al fianco

delle autorità civili e religiose, presero parte l’Ammiraglio di Divisione Pasquale

Vitiello, il presidente ANMI cav. Leonardo Salice, il presidente dell’Autorità di

Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale prof. Ugo Patroni Griffi, il Capitano

di Fregata CP Giuseppe Turiano.



Commovente è stato il momento di commemorazione in memoria dei Caduti in Mare,

con la deposizione in mare di una corona di alloro alla quale hanno partecipato tutte le

autorità militari, civili e religiose con il tributo del cacciatorpediniere della Marina

Militare “Durand de la Penne”.



Ospitare a Manfredonia il prossimo 31 agosto la Amerigo Vespucci non è solo un onore

ed un motivo di orgoglio, ma lo stesso evento conferma di quanto Marina del Gargano,

porto turistico di Manfredonia, sia divenuto vero punto di riferimento dell’Adriatico e

del Mediterraneo sugellandone ulteriormente il legame con la Marina Militare Italiana.

Cav. Ciro Gelsomino

Presidente Marina del Gargano