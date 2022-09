“Il Terzo Polo difenderà la riserva al Mezzogiorno del PNRR”

“Il Terzo Polo difenderà con le unghie e con i denti la riserva al Mezzogiorno del 40% delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” lo dichiara l’onorevole Nunzio Angiola, candidato al Senato nel collegio plurinominale di Puglia per la lista Azione-Italia Viva-Renew Europe, che ha accompagnato la ministra per il Sud Mara Carfagna in alcune tappe del suo odierno tour in provincia di Foggia.

“Si tratta di un obiettivo per il quale Mara Carfagna si è impegnata con determnazione ed efficacia” prosegue Angiola “ed è forse il migliore esempio di come la concretezza del Governo Draghi non sia mai separata da una grande capacità di visione del futuro dell’Italia.

“Le rappresentanze parlamentati della nostra lista” sottolinea il deputato “si batteranno in qualsiasi collocazione per il superamento delle diseguaglianze territoriali e per la garanzia dei livelli essenziali di prestazione per tutti i cittadini.

“Il Pnrr, con i suoi ottanta miliardi per il Sud” conclude l’esponente di ItaliaSulSerio “servirà ad alleviare alcuni gap infrastrutturali, con nuove connessioni materiali e immateriali nel Mezzogiorno; ma rappresenterà un’importante occasione di svolta per il nostro sistema della formazione, dalle scuole primarie all’Università e agli Its. Il superamento della disparità scolastica oggi esistente è uno dei principali obiettivi che il Terzo Polo intende raggiungere: meno sussidi, più competitività”.