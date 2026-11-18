Karate Il team karate Zerulo di Manfredonia brilla in Coppa Italia

Il team karate Zerulo di Manfredonia brilla in Coppa Italia a Lanciano

IL TEAM KARATE ZERULO BRILLA ALLA COPPA ITALIA DI LANCIANO: 43 MEDAGLIE E QUARTO POSTO NAZIONALE

Diciotto atleti, 43 medaglie e un prestigioso quarto posto nella classifica generale delle società. È il bilancio della partecipazione del Team Karate Zerulo, della palestra New Perfect Gym di Matteo Falcone , alla Coppa Italia OPES Karate Team Italia, disputata domenica 8 novembre a Lanciano, dove la squadra manfredoniana ha confermato ancora una volta il proprio valore nel panorama delle competizioni nazionali.

Un risultato importante, ottenuto confrontandosi con atleti provenienti da diverse realtà sportive italiane, che ha permesso al Team Karate Zerulo di classificarsi al quarto posto tra le 15 società partecipanti, conquistando un medagliere di tutto rispetto: 9 oro, 17 argento e 17 bronzo.

A guidare la squadra il maestro Vincenzo Zerulo, cintura nera 4° dan, affiancato dai coach Dario Granatiero e Gioacchino Specchio, che hanno accompagnato e sostenuto i ragazzi durante le diverse prove. Un lavoro di squadra che parte dagli allenamenti quotidiani e trova nelle competizioni nazionali un'importante occasione di confronto, crescita e verifica dei progressi raggiunti.

Tra i diciotto atleti presenti, molti già campioni nazionali nelle rispettive categorie, non sono mancate prestazioni di particolare rilievo, sia nelle prove individuali sia nelle specialità dimostrative.

Nove le medaglie d'oro conquistate, grazie alle affermazioni di Matteo Ciuffreda, primo classificato nel kumite individuale e dimostrativo; Sergio Vitulano, vincitore nel kumite individuale; Maria Pia Di Carlo, protagonista di una doppia vittoria nel kumite e nel kata individuale; Giuseppe D'Errico, oro nel kumite dimostrativo; Jacopo Falcone, Lorenzo Panza e Vincenzo Palumbo, tutti sul gradino più alto del podio nel kumite individuale.

Diciassette gli argenti, conquistati da Sergio Vitulano, Desiré Conoscitore, Maria Pia Di Carlo, Desiré Giaccone, Francesco Bitetti, Giuseppe D'Errico, Michele Pio D'Amato, Lorenzo Panza, Paola Guerra, Caterina Pesante, Marco Di Lascia, Raffaele Di Bari e Vincenzo Palumbo, alcuni dei quali capaci di distinguersi in più specialità.

A completare il medagliere, diciassette bronzi ottenuti da Matteo Ciuffreda, Desiré Conoscitore, Desiré Giaccone, Iris Totaro, Adele Ciccone, Giuseppe D'Errico, Michele Pio D'Amato, Jacopo Falcone, Lorenzo Panza, Francesco Pacillo, Marco Di Lascia, Raffaele Di Bari e Vincenzo Palumbo. Particolarmente significativa la prestazione di Iris Totaro, capace di conquistare tre terzi posti, così come quella di Marco Di Lascia, protagonista di più piazzamenti sul podio.

Dietro questi numeri c'è molto più di una collezione di medaglie. C'è il lavoro quotidiano di un gruppo che cresce attraverso la disciplina, il rispetto delle regole, la capacità di affrontare le difficoltà e la consapevolezza che ogni risultato richiede impegno e perseveranza.

È proprio questa la filosofia che il maestro Vincenzo Zerulo porta avanti da anni, costruendo attorno al karate un percorso educativo e sportivo nel quale bambini e ragazzi imparano a confrontarsi con gli altri, a gestire le emozioni e a riconoscere il valore tanto delle vittorie quanto delle sconfitte.

Il Team Karate Zerulo continua così a rappresentare una delle realtà sportive più significative del territorio, capace di coniugare risultati agonistici e formazione delle nuove generazioni. Una squadra nella quale il talento individuale trova forza nel gruppo e dove ogni traguardo diventa patrimonio condiviso.

Il quarto posto conquistato a Lanciano rappresenta un'ulteriore conferma di questo percorso e un nuovo motivo di orgoglio per Manfredonia. Perché le medaglie raccontano i successi di una giornata, ma sono i valori trasmessi ai ragazzi a misurare il lavoro di un vero maestro.



