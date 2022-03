Il Taser arriva anche in Puglia, dal 14 marzo in dotazione alle forze dell’ordine

Da lunedì anche in Puglia arriva il Taser,, per prime saranno coinvolte le forze dell’ordine di Bari e Brindisi

“L’utilizzazione, a partire dal prossimo 14 marzo, dell’arma ad impulsi elettrici da parte degli operatori della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, in diciotto città italiane, costituisce un passo importante per ridurre i rischi per l’incolumità del personale impegnato nelle attività di prevenzione e controllo del territorio”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, sottolineando come “grazie all’adozione del dispositivo, le Forze di polizia saranno in grado di gestire in modo più efficace e sicuro le situazioni critiche e di pericolo”.

Per quanto riguarda le altre province della Puglia, il servizio sarà ampliato a partire dal mese di maggio.