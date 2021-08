Il talento di Nico Salvemini torna a casa

IL TALENTO TORNA A CASA: NICO SALVEMINI AL MANFREDONIA CALCIO

Il Manfredonia Calcio 1932 comunica il tesseramento del centrocampista Nicola Salvemini.

Salvemini, classe 2003, nato calcisticamente nelle giovanili sipontine, nel 2017 dopo aver attirato su di sé le attenzioni di svariati club di carattere nazionale, viene acquistato a titolo definitivo dalla Spal, club con il quale disputa tutti i campionati giovanili di categoria fino all’Under 17, annoverando esperienze di allenamenti anche in prima squadra. Nel suo curriculum anche diverse chiamate dalle nazionali giovanili.

Gli ultimi mesi li trascorre nell’Audace Cerignola in serie D, prima di tornare a casa.

Mezz’ala dal talento cristallino, giovanissimo ma già con esperienza di calcio di livello, alza il livello qualitativo della mediana sipontina e porta freschezza e forza al centrocampo biancoceleste.

Per Nico un gradito ritorno a casa, voluto fortemente dal dott. Raffaele de Nittis. Queste le sue prime parole: “Sono emozionato davvero per questo ritorno a casa. A Manfredonia ho mosso i miei primi passi e torno con rinnovato entusiasmo e voglia di fare bene. Ringrazio la società e spero di poter dare il mio contributo. Per me sarebbe l’esordio in prima squadra e non vedo l’ora di esordire al Miramare da “grande”. Forza Manfredonia.