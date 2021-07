“Il Sottosegretario Costa eviti ai pugliesi l’ennesimo spreco”

“Diciamolo con franchezza: se finalmente un sottosegretario alla Sanità, in questo caso Costa, va a fare un sopralluogo al DEU di Foggia forse un po’ il merito è di Fratelli d’Italia che due giorni fa, mercoledì 7 luglio, ha acceso l’attenzione su una struttura sanitaria che da 13 anni aspetta di essere completata e ci? non avviene perché mancano 21 milioni di euro. E noi su questo vorremmo richiamare l’attenzione del sottosegretario Costa, perché la sua visita non sia solo una passerella per i vertici dell’azienda ospedaliera e i politici di turno, ma perché dopo aver visto con i suoi occhi quanto la struttura sanitaria sia importante per un territorio, la provincia di Foggia – che è bene ricordare che è stato il più colpito dal Covid della Puglia, specie nella prima ondata – e una volta tornato a Roma, si faccia carico dei 21 milioni euro, evitando cos? l’operazione di partenariato pubblico-privato TANTISSIMO vantaggiosa per il privato e decisamente sconveniente per il pubblico, ovvero per i pugliesi.

Gruppo Fratelli d’Italia