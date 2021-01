“Il soldato di ventura” il film con Bud Spencer che racconta della disfida di Barletta, girato nel castello di Lucera, con una scena girata sulle spiagge di Manfredonia

Questa mattina su Raitre è andato in onda il film “Il soldato di ventura” che fu girato a Lucera nello splendido scenario del castello svevo-angioino. Il Film Co-prodotto da italiani e francesi (il titolo francese è ‘La grande bagarre’), fu distribuito nel 1976 dalla Titanus. Il film con la regia di Pasquale Festa Campanile, con protagonista Bud Spencer ed un importante cast composto da Philippe Leroy, Enzo Cannavale, Oreste Lionello, Angelo Infanti, Eros Pagni e tanti altri, ebbe un discreto successo e fu distribuito in tantissimi paesi del mondo.

Il Film ambientato nel 1503 racconta della disfida di Barletta, dell’assedio dei francesi nella città pugliese governata allora dagli spagnoli e narra della sgangherata compagnia di ventura di Ettore Fieramosca, formata, da Romanello da Forlì, Fanfulla da Lodi, Graiano d’Asti e lo scrivano Bracalone.

E’ stata una grande emozione rivedere questo film girato quasi completamente a Lucera. Un grande privilegio per uno tra i castelli svevi-angioini più belli. Fu scelto dalla produzione per l’ampio spazio interno che permetteva di ricostruire un villaggio dell’epoca. il Film oltre che a Lucera fu girato a Tarquinia (nella chiesa di Santa Maria in Castello), a Barletta e su alcune spiagge del Gargano, per l’appunto guardando il film sembrerebbe che alcune scene siano state girate sulle spiagge di Manfredonia, Siponto nello specifico (purtroppo non ci sono fonti che lo confermano, se non in alcuni documenti della produzione che parlano di spiagge del Gargano Sud). Altre scene del film furono girate ad Hammamet, in Tunisia (la scena della disfida finale).

Lo Spezzone probabilmente girato sulle spiagge di Siponto a Manfredonia:

Il Film è anche su Youtube: