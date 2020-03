Il sogno di un esteso campo di rossi papaveri

Manfredonia -È appena uscito il sole nel cielo, è strano a guardarlo in questo mattino, che ha ricevuto il cambio dall’ ora legale – è domenica , siamo al 29 di marzo 2020 , data non piacevole – si respira una forte aria epidemica…le strade sono deserte , il canto dei passeri sui balconi , beccano molliche di pane – avverto la distanza degli esseri umani che è notevole … il mare è ombroso , la sua canzone non ha parole, con le sue onde lente ,con poco ritmo il loro grande polmone.

Riflessione, rispetto in questa giornata dedicata al pianto… dei tanti morti caduti in battaglia, sui campi degli ospedali . Siamo Il pianto, gli increduli deboli viventi – che guardano i fratelli senza più occhi – tra i fili spinati dei ventilatori polmonari … siamo fiori appassiti – che sognano un esteso campo di rossi papaveri.

di Claudio Castriotta