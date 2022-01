“Il sindaco di Monte Sant’Angelo comunica fin troppo bene”, dallo schieramento civico “notizie false”

Pasquale Gatta è il portavoce del sindaco di Monte Sant’Angelo, si occupa dell’ufficio comunicazione e promozione del Comune di Monte Sant’Angelo ed è lui che intende fare chiarezza circa l’articolo pubblicato dal titolo “Perché il sindaco non informa la popolazione”.

Gentilissima redazione, faccio seguito alla nota stampa diramata da uno schieramento civico di opposizione da voi pubblicata per fare chiarezza. In quella nota stampa ci sono notizie false e, aggiungerei, tendenziose, diramate ad arte per creare confusione in un particolare momento storico e in piena pandemia, dove invece servirebbe ben altro. Nella nota stampa viene indicato che l’ultimo aggiornamento del sindaco alla popolazione circa i numeri dei contagiati risalirebbe all’11 dicembre, cioè a quasi un mese fa. Falso. Palesemente falso. L’ultimo aggiornamento il sindaco lo diede il 24 dicembre a cui è seguito quello del 4 gennaio dopo aver ricevuto i dati aggiornati dalla Prefettura, che, voglio sommessamente ricordare, essere gli unici dati ufficiali. Vorrei far notare a questi signori, infatti, che la Prefettura è l’Ufficio Territoriale del Governo e che le chiacchiere da bar, purtroppo per loro, non sono una fonte ufficiale e veritiera. Inoltre, gentilissimo direttore, pregherei anche lei e i suoi collaboratori di verificare sempre le fonti prima di pubblicare una notizia come insegna il nostro codice deontologico: se una notizia è palesemente falsa dovreste non pubblicarla. La nota stampa del movimento politico, infatti, indica che “In ogni situazione di pandemia la popolazione ha il diritto di essere costantemente informata. Purtroppo, non è così a Monte Sant’Angelo”. Basta verificare sui canali istituzionali del Comune o del Sindaco per rendersi facilmente conto che questo è completamente falso. Non mi interessa la polemica politica ma è giusto e necessario fare chiarezza e rispondere a notizie false. Grazie per la disponibilità e per lo spazio.