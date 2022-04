Il sindaco di Manfredonia con la Giunta incontra i residenti di Siponto: “Comportamento esemplare”

Al SINDACO, alle Assessore ed agli Assessori Giuseppe Basta, Antonia Lauriola, Angelo Salvemini, Anna Trotta, Libero Palumbo, Antonio Vitulano, Grazia Pennella nonchè alla Consigliera con deleghe Mary Fabrizio.

Caro Sindaco ing. GIANNI ROTICE e carissime/i tutti.

Prima di sabato scorso non pensavo e non avevo contezza del fatto che una Giunta Comunale, Sindaco in testa, si riunisse -non nella Casa comunale ma altrove- per ascoltare dalla viva voce dei cittadini le loro problematiche e le loro istanze.

Una iniziativa importante, significativa ed autentica soltanto se si pensa che i “cittadini sipontini anagraficamente residenti” con diritto di voto sono pochissimi nel mentre vengono stimati in circa 30.000,00 (trentamila) i sipontini “residenti estivi”.

Un comportamento esemplare. Amministratori pubblici che non restano arroccati nei loro uffici ma vanno incontro alla gente.

Una GIUNTA, quella di Manfredonia, costituita da Assessore e da Assessori giovani, entusiasti e dotati di grande fair play come hanno dimostrato la buona volontà, la competenza e la calma con cui hanno affrontato e risposto al “fuoco” di domande loro rivolte -talvolta anche con eccessiva foga- su problemi annosi e senza rendersi conto che la GIUNTA è entrata in carica soltanto il 2/dicembre/2021.

Ringrazio, quindi, i neo-Amministratori ed il sindaco ing. Gianni Rotice al quale ho avuto il piacere di consegnare lo STATUTO, il DISTINTIVO che riproduce l’effigie della Basilica di S.Maria di Siponto -ns. emblema- ed il GAGLIARDETTO della nostra Associazione unitamente ad una copia del “DOSSIER 2020 SIPONTO” preparato nel corso dell’estate/2019 e pubblicato nel luglio/2020.

Un DOSSIER fondato su un sondaggio sullo stato di salute di SIPONTO e che, nel contempo, celebra il TERRITORIO SIPONTINO, autentico giacimento storico-culturale della ns. Provincia.

Davvero un bell’incontro che sarebbe opportuno ed utile ripetere fra qualche tempo.

Auguro al SINDACO ing. Gianni ROTICE ed alla sua GIUNTA ogni bene e se, come si dice, “il buon giorno si vede dal mattino” c’è veramente da sperare bene per MANFREDONIA e per SIPONTO.

L’ ASSOCIAZIONE PRO “SIPONTUM” offre, per quanto possibile ed incondizionatamente, la sua collaborazione a 360° e nel contempo si ripromette di ripetere l’esperienza del DOSSIER, ovviamente, fra due-tre anni.

Cordialità ed i migliori auguri per una S.Pasqua.

dott. Francesco Paolo Di Taranto detto Franco – Presidente Associazione Pro “Sipontum” e soprattutto sipontino-residente estivo dal 1954.

PS-Ringrazio il Presidente dello Sporting Club Siponto, dr. Vittorio Di Stasio, per l’ospitalità concessa.

ASSOCIAZIONE PRO “SIPONTUM”–