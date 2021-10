Il sindaco di Cerignola rinuncia all’indennità di mandato

“Ho appena comunicato agli uffici competenti la mia volontà di rinunciare all’indennità prevista per regolamento al sindaco. È stato un impegno che ho assunto in campagna elettorale e che porto a compimento con estrema convinzione: il mio impegno per la città sarà gratuito per l’intera durata del mandato”. Il nuovo sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, annuncia così la rinuncia all’indennità di mandato che comporterà un alleggerimento sulle casse comunali di oltre 200 mila euro nell’arco del quinquennio.

La stessa intenzione era stata espressa, a Manfredonia, dal candidato sindaco Gianni Rotice.