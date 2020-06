Il simulatore di navigazione all’I.T. “Fermi-Rotundi-Euclide” di Manfredonia

Viaggiare virtualmente, a bordo di una nave, nei porti più famosi del mondo, da oggi è realizzabile, perché presso l’I.T. “Fermi-Rotundi-Euclide” di Manfredonia è stato installato il modernissimo simulatore di navigazione.

Tutto questo è stato possibile grazie al duro lavoro di squadra del Dirigente Scolastico dell’Istituto, prof. Roberto Menga, e dei docenti che sono riusciti ad ottenere finanziamenti in virtù di un Avviso emanato dal Ministero dell’Istruzione, nell’ambito dell’Asse II del Programma Operativo Nazionale PON 2014-2020.

Si tratta di un modernissimo laboratorio che, mediante avanzatissimi software, permette di navigare virtualmente e con le stesse strumentazioni presenti a bordo, simulando, in diverse aree geografiche del mondo, la condotta della navigazione e le manovre, in mare aperto, in fase di atterraggio ed in porto, di numerose tipologie di navi, in scenari molto realistici e complessi.

Permette, pertanto, di far fronte all’esigenza di dover adeguare l’offerta formativa fornita agli allievi alle richieste derivanti dall’applicazione della Convenzione internazionale STCW, ampliando e consolidando, con più moderne e articolate attività laboratoriali, il percorso formativo del nostro Istituto che gode, altresì, della Certificazione di Qualità dell’Unione Europea.