“Il sangue dei triplodosati è maionese nera”, l’ultima follia del web

«Il sangue dei triplodosati è maionese nera» e le altre bufale No vax sui donatori vaccinati (Di venerdì 21 gennaio 2022) Circola lo screenshot di un tweet pubblicato il 16 gennaio 2022 dall’utente LaGiovanePenna (@RealGossipland) che riporta la seguente affermazione: «Amica infermiera, da poco rientrata al lavoro dopo la sospensione, mi racconta di prelievi difficilissimi:”Il sangue dei triplodosati è maionese nera”. Saranno cazzi, sì loro».

L’intervento, che fa riferimento a coloro che hanno ricevuto le tre dosi dei vaccini anti Covid-19, è già stato etichettato da Twitter come «fuorviante» e spieghiamo il perché, riportando anche le smentite dell’Avis contro le narrazioni No vax. Per chi ha fretta: In Italia i vaccinati contro la Covid19 possono donare il sangue e il plasma.

Non c’è alcun riscontro in merito a una pericolosità del sangue donato da un vaccinato.