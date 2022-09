Il San Severo perde, Marino: “Trotta ha giocato a nascondino”

CHIAMATELA PRESUNZIONE, E’ LA PAROLA GIUSTA

di Dino Marino

Tu chiamala se vuoi presunzione… potrei descrivere con questa frase la prestazione odierna del San Severo battuto 2-0 in casa del Mola: poca determinazione e avanti completamente spuntati, a mio avviso il migliore degli attaccanti nostri è stato Cannarozzi, un 2004, con Pasquale Trotta e Nino Morra non propositivi. Diciamolo: una squadra forte si vede sul campo e noi non lo siamo stati.



1) Il Mola, molto più determinato è pronto a ripartire con due attaccanti veramente di un’altra categoria;

2) sulle seconde palle non siamo mai arrivati prima;

3) le trame di gioco si sono viste poco ancora di meno le finalizzazioni;

4) giocare a due in mezzo al campo si può fare se a centrocampo hai due giocatori con 4 polmoni, noi avevamo solo Alessandro Morra ( il migliore dei nostri) e poi sulla fascia sinistra non siamo stati determinanti nel primo tempo con Salvemini che è più mezzala che esterno. Poi è uscito per Fantasia che a mio avviso poteva sostituire Nino Morra. E avrei tolto anche Trotta che, in questa partita senza Siclari che non ha giocato per una caviglia gonfia, doveva caricarsi il reparto trattandosi del giocatore di maggiore esperienza in attacco e invece ha giocato a nascondino.



Comunque il Mola non è una squadra imbattibile sicuramente hanno più fame di noi , anche, se siamo stati trafitti solo grazie a due errori in difesa di Ianniciello. Questa sconfitta meritata ci deve far riflettere e ci deve far perdere quella presunzione che ho sentito in settimana persino per il ritardo di alcuni indumenti. La società ha allestito una squadra di livello e sta facendo sacrifici riguardevoli per giocare un campionato di alta classifica e non sono queste prestazioni a portarci in alto. È chiaro che siamo alla prima di campionato, ma sarà meglio cambiare registro!!!

Tratto dalla pagina Facebook San Severo Calcio