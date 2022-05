Il Samsara a Rodi Garganico: ed è subito delirio

BUONA LA PRIMA! Ieri Samsara ha attirato 5000 giovani e famiglie con bambini al seguito al Porto Turistico di Rodi Garganico. 4 i Dj, conosciuti a livello internazionale.

Fabio Marzo, Danilo Seclì, Cristina Oliveira e Max Baccano si sono “donati” alla platea per 7 ore ininterrotte con una serie di performance tipiche del genere disco-vocalist, invitando gli astanti a partecipare ad una sorta di rito musicale di grande efficacia emotiva.Non per niente l’effetto sonoro collettivo che usciva dalle transenne della Piazza della Marina è stato il moltiplicatore della foga dei tanti giovani che volevano entrare e che però non ne hanno avuto la possibilità.

Alle ore 18.30 il party registrava infatti il tutto esaurito, i privè anche e verso le 21.00 i due disco lounge bar, Savé e Viva Yacht Club hanno dovuto alzare bandiera bianca.

Ciò, nonostante i corposi rifornimenti di bevande e ghiaccio, preparati per tempo. L’eccesso di richiesta da parte del pubblico da una parte, la gestione responsabile dei “bar tender” e dei gestori dei locali dall’altra, hanno fatto si che non ci siano stati problemi particolari in tema di alcol.

Grande il dispiegamento delle forze dell’ordine che, quasi tutte in abiti civili hanno eccellentemente presidiato l’evento sotto al vigile controllo del Comandante della Stazione di Rodi Garganico Luogotenente Inguanta al quale vanno i più sentiti ringraziamenti.

Un grazie particolare al Comandante dei Vigili Urbani, a tutti gli Agenti in servizio ed ai 10 per la gestione gratuita dei parcheggi. Presente una unità di pronto soccorso della CRI Croce Rossa italiana e oltre 25 addetti alla sicurezza.

L’evento ha generato code chilometriche di auto in ingresso alla ridente cittadina del Gargano con gruppi di giovani provenienti da tutta Italia. Soddisfatti gli organizzatori della festa Giancarlo Vigilante, Vincenzo di Noia che, assieme a Maurizio Mininno, guest relation manager, hanno concluso la serata presso il locale Rosmarino in compagnia dei 4 Dj.

Il tutto esaurito negli esercizi sia del paese che del porto, oltre a tante presenze negli alberghi, ha generato l’apprezzamento nei social da parte degli operatori turistici.”Con questo successo si glissano tutte le manifestazioni degli anni passati fin dall’inaugurazione del porto avvenuta nel 2009. Così facendo si porta economia, lavoro e socialità in bassa stagione a Rodi.

La rotta intrapresa dall’avvio della nostra gestione si consolida come giusta” afferma Marino Masiero Ceo di Meridiana Orientale srl, che conclude: “il mio pensiero in questo momento va a chi ha pensato, voluto e realizzato questo porto, che si conferma oggi il più grande volano dell’economia del paese e della costa nord del Gargano”. Il prossimo appuntamento é a giugno.

La direzione