Il saluto del prefetto Grassi “Nutro grande ottimismo per il futuro, la maggior parte della comunità è sana ed effervescente”

Era arrivato a Foggia con la fama di super polizziotto, ed è stata in questi anni una incessante attività di controllo del territorio per garantire la legalità.

“Ho cercato di essere un punto di riferimento della comunità, un punto di equilibrio di tutti gli enti e le istituzioni e soprattutto ho cercato di mettere la prefettura al centro del villaggio” E’ un momento particolare per la città di Foggia, è stato lei che ha dato il là per questa iniziativa?: “sulla scorta degli elementi raccolti in questi anni, ho richiesto la delega per l’accesso al comune, per capire se sussistono infiltrazioni mafiose. l’ho fatto sulla base di elementi raccolti, sarà ora la commissione a giudicare l’attività ispettiva.”

“Nutro grande ottimismo per il futuro, la maggior parte della comunità è sana, effervescente”