Il ruolo del neo Prefetto di Foggia Carmine Esposito nel Comune di Manfredonia

Relativamente alla nota del Consiglio dei Ministri (https://www.ilsipontino.net/il-nuovo-prefetto-di-foggia-sara-anche-commissario-straordinario-del-governo-per-larea-del-comune-di-manfredonia/) sulla nomina del nuovo Prefetto di Foggia Carmine Esposito che avrà anche il ruolo di Commissario Straordinario del Governo per l’Area del Comune di Manfredonia, si precisa che essa non riguarda in alcun modo l’attuale assetto della Commissione Straordinaria insediata da ottobre 2019 a Palazzo San Domenico, la quale mantiene intatte le sue funzioni amministrative sino alla tornata elettorale prevista tra ottobre e dicembre 2021.



Le competenze del Prefetto di Foggia riguardanti l’area del Comune di Manfredonia, già assegnate da tempo all’uscente Dott. Raffale Grassi, riguardano le attività emergenziali legate alla gestione dell’immigrazione a Borgo Mezzanone.