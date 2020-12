Il Rotary per Manfredonia. Omaggio alla storia della città e al prof. C. Serricchio

Alle ore 10,00 della giornata di ieri, presso il chiostro di Palazzo San Domenico e alla presenza dei Commissari prefettizi, dott. Vittorio Piscitelli e dott.ssa Anna Maria Crea, il Rotary Club di Manfredonia ha scoperto una targa commemorativa del 4° centenario del tragico sacco della città, perpetrato dalle truppe ottomane nei giorni 16, 17 e 18 agosto dell’anno 1620.

L’iniziativa ha tratto spunto dal libro “L’Islam e la Croce” del nostro illustre concittadino, prof. Cristanziano Serricchio, che descrive con dotta chiarezza e bellezza di stile la storia di quei fatidici giorni che hanno visto la distruzione materiale di Manfredonia, ed è stata motivata dal desiderio di far sì che questa importante ricorrenza storica, per via del rallentamento delle attività sociali e culturali dovuto alla pandemia da coronavirus, non trascorresse nel silenzio delle istituzioni e della città.

Poiché i riflessi storici di quei tragici avvenimenti, frutto amaro della forte contrapposizione storica tra culture e religioni diverse, generano ancora oggi aspri conflitti politici e religiosi, il Rotary Club di Manfredonia, da sempre orientato a favorire e promuovere in ogni consesso internazionale la pace, la comprensione e la pacifica convivenza tra i popoli e le nazioni, ha colto l’occasione di questa ricorrenza per lasciare alle future generazioni della nostra città un monito chiaro ed inequivocabile:

“Le religioni e le civiltà cristiane ed islamiche possono e devono coesistere in pace ed in armonia, per far sì che le loro differenze ideologiche non abbiano più ad interferire in modo tragico e nefasto con la storia degli uomini e dei popoli ”.

Rotary Club Manfredonia