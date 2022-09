Il romanzo di Andrea Franzoso “Ero Un bullo”

“Le parole che non ho come faccio a impararle?”

Daniel è un ragazzo che vive nel quartiere di Quarto Oggiaro nella periferia di Milano. La situazione familiare e l’ambiente in cui cresce sono segnati dalla violenza e dalla criminalità. L’unico modo per crearsi un posto, per conquistarsi il rispetto degli altri sembra essere l’aggressività. Daniel allora sceglie di diventare un bullo a scuola e poi un rapinatore di banche.

“Fa come vuoi. Ma senza le parole quello che rimane è la violenza”

Andrea Franzoso riesce a dare vita a questa storia, raccontandola, come lui sa ben fare, drammatizzandola: la vicenda di Daniel potrebbe quindi essere quella di tutti i ragazzi come lui, ma continua a essere la sua storia, quella di un ragazzo che nella sua discesa nel fondo dell’abisso, incontra persone che lasciano in un lui un seme, che a poco a poco germoglia.

“Nella vita non esiste un copione già scritto: fino all’ultimo puoi decidere di cambiare il finale”

Quella di Daniel è una storia a lieto fine, perché egli, nonostante le numerose cadute, riesce a riscattarsi, raggiungendo il diploma e poi la laurea e conquistandosi un posto di lavoro onesto.

Andrea Franzoso

Andrea nasce a Cavarzere, in Veneto. Si laurea in giurisprudenza, dopo un baccalaureato in filosofia e consegue un master in Business Administration. Entra nell’Accademia militare, quindi si ferma per otto anni nei Carabinieri congedandosi col grado di Capitano. Dopo quattro anni trascorsi dai Gesuiti, viene assunto in Ferrovie Nord Milano.

La sua vicenda in questa azienda, di cui si è occupata anche la cronaca nazionale, viene raccontata nel suo libro #Disobbediente! – essere onesti è la rivoluzione, edito da DeAgostini nel 2017.

Anche grazie a lui, alla sua integrità e alla sua coraggiosa testimonianza, dobbiamo la legge 179 del 2017 per la protezione dei whistleblowers.

Per i ragazzi delle scuole, e per i loro insegnanti di Educazione civica, ha scritto il libro Viva la costituzione edito sempre da DeAgostini nel 2020.

Dopo anni vissuti a Milano, Andrea ha recentemente deciso di trasferirsi in montagna, coronando il suo sogno di vivere lontano dalla città e immerso nella natura.