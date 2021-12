“Il rogo di Stornara pesa dolorosamente su ciasciuno di noi”

“Provo un dolore profondo. È una tragedia che pesa dolorosamente su ciascuno di noi e ci rende ancor più convinti della necessità di offrire soluzioni concrete a quelle famiglie o comunità che vivono in condizioni insicure. In questo momento, però, posso solo esprimere il dolore straziante per la morte di due bambini. Ai loro genitori e alla comunità di Stornara va il sentimento di umana solidarietà mio e dei pugliesi”. Commenta così il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano la notizia dell’incendio che si è sviluppato stamattina nel campo nomadi di Stornara e che ha portato alla morte di due bambini di due e quattro anni.