Il Riuniti di Foggia replica ad infermieri ed oss: “L’ospedale manterrà lo stesso organico anche dopo l’emergenza Covid”

“Al di là dell’emergenza pandemica che ha richiesto un potenziamento del personale Oss, il numero di operatori socio sanitari che il ‘Riuniti’ ha reclutato in totale per l’area medica (parliamo per esempio del reparto di Emergenza – Urgenza, Medicina Specialistica, Onco-ematologia…) è di 462 di cui 215 di ruolo e 247 assunti a tempo determinato in sovrannumero, cioè in misura superiore per affrontare in maniera tempestiva le possibili criticità dell’ordinaria routine ospedaliera e a cui sarà rinnovato il contratto alla naturale scadenza o deciderne ex novo”.

Non si è fatta attendere la risposta della direzione generale del Policlinico che fa delle precisazioni agli infermieri del Collettivo Infermieri Autonomo in servizio al Policlinico Riuniti:

“Per quanto riguarda l’area chirurgica invece il numero di Oss a disposizione del Policlinico è in totale 169 di cui assunti a tempo indeterrminato di cui 123 e 46 a tempo determinato. Per entrambe le aree è da considerare che la maggior parte degli assunti sia stata assegnata prevalentemente – a suo tempo – nei reparti a vocazione Covid (Rianimazione, Pronto Soccorso, Malattie Infettive…) e che ora, con il crollo dei contagi, ci sia una riorganizzazione dello stesso personale in reparti ‘ordinari’ con turni e ferie garantite. Così stando le cose il totale generale degli Oss sale a 631”.