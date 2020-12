Il ritorno di Postalmarket, ecco il primo numero: c’è Diletta Leotta

✨ Ci vediamo in autunno 2021! ✨

L’ultimo natale senza #POSTALMARKET.

Il nuovo POSTALMARKET sarà un portale del POP del Made in Italy, dedicato alle imprese italiane di grandi e medie dimensioni per la vendita classica da ecommerce e alle piccole imprese, fino ad arrivare ai bottegai e alle loro associazioni di categoria nel area marketplace e dropshipping. A differenza dei portali già esistenti, Postalmarket tornerà anche carta stampata, dando spazio a curatori di spicco per ogni categoria, moda, design, beauty, food & wine, tech, e riportando nelle case quella passione per gli acquisti che negli anni 70 e 80 solo quel catalogo riusciva a dare.

E ricordate: con PostalMarket uso la testa, e ogni pacco che mi arriva è una festa. 💫

–

“È per me un onore essere stata scelta per la copertina del primo numero del nuovo POSTALMARKET, che nel passato ha ospitato grandi icone di bellezza, da Cindy Crawford a Claudia Schiffer, da Carla Bruni a Monica Bellucci. È quindi un grande privilegio comparire sul mitico catalogo che ha fatto scoprire agli italiani la vendita per corrispondenza, anticipando di alcuni decenni il successo della vendita online.”

🌸 Diletta Leotta 🌸