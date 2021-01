Il ristorante “U Vulesce” di Cerignola si conferma tra i migliori d’italia secondo la guida Michelin

“Dopo un anno difficilissimo per tutti noi, ancora una volta e per il terzo anno consecuitivo, siamo sulla Guida Michelin Michelin Guide, nell’albo dei migliori ristoranti d’Italia. Dopo tante fatiche e infiniti giorni bui, sono questi i momenti che ci ripagano di tutti i nostri sforzi. Questo premio lo dedico a tutti voi, che non mi avete mai lasciato solo.

Grazie Cerignola. Grazie Puglia mia. ❤”

le parole di Rosario Didonna sui propri canali social