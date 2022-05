Il rinnovo ‘immorale’ di Mbappè con il PSG

“Quello che farà il Psg rinnovando Mbappé con grandi somme di denaro (a sapere dove e come le paga) dopo aver avuto perdite per 700 milioni di euro nelle ultime stagioni e avere un monte ingaggi da più di 600 milioni di euro, è un insulto per il calcio. Al Khelaifi è pericoloso quanto la Superlega”.

Queste sono le parole, che pesano come macigni, del presidente della Liga Spagnola Javier Tebas dopo la firma di Mbappè con il Psg per 300 milioni di bonus alla firma, più 100 milioni all’anno di stipendio netti.

In più, pare che al giocatore sia stata garantita la possibilità di avere voce in capitolo nella scelta dell’allenatore e delle campagne acquisti della società.