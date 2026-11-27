Tarcisio Iacoviello Il ricordo del Cardiologo Tarcisio Iacoviello, una persona che metteva tanta umanità verso il piu povero

Il ricordo del Cardiologo Tarcisio Iacoviello, una persona che metteva tanta umanità verso il piu povero

Manfredonia – Ti ricordo ora caro dottor ,ma vorrei che lo ricordino tutti paesani - e dedicare una via al prof.dottore Tarcisio. Da parte delle Istituzioni siamo in pieno autunno in questo nuovo percorso terreno – Tarcisio Iacoviello – TU CHE SEI STATO UNA PERSONA UNICA …LE PERSONE COME TE - vanno ricordate al nostro misero quotidiano dell'oggi.

Ricordo dal punto di vista umano e medico specialista, nonché Cardiologo e Internista.Quante belle parole che spendeva per me,per il fatto che scrivevo…in quei cinque anni che ho lavorato con lui , era sempre serio – ma spesso se ne veniva fuori con battute ironiche .Mi diceva c’è il Pascoli ,il Carducci – noi qui nell’era moderna abbiamo il Castriotta poeta. Scomparso alcuni anni fa.

Il suo ricordo mi commuove molto ricordo, mi voleva molto bene –

mi faceva brillare gli occhi attraverso la bontà , usava le sue mani dirette dalla sua anima, insomma per dirla in breve – dava la sua attenzione per i più bisognosi , li curava sia nella mente che nel corpo, proprio fisico nel vero senso della parola.

Il suo attaccamento al lavoro era forte . Spesso mi mandava a casa sua a fare commissioni con la sua auto , a fare dei servizi o prendere degli attrezzi medici .

Ricordo con gli zoccoli sanitari e sopra il pantalone della divisa una camicia in piena estate si pomeriggio .

I suoi complimenti mi davano coraggio di continuare a scrivere. Oggigiorno … mi porto nel cuore e nella mente,i tanti pensieri buoni e consigli saggi – sei stato un uomo speciale – di quelli che nascono pochi – a parlarne oggi, si contano forse sulle punta delle dita.Caririssimo Tarcisio prediletto dalla grazia dall’alto…di essere in terra umano – ma generoso nel modo di vivere particolare di cuore. ❤️

di Claudio Castriotta