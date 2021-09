Il programma della Festa Patronale di Mattinata

Anche quest’anno a Mattinata sono stati organizzati i festeggiamenti in onore della Madonna della Luce, frutto della sinergia e collaborazione fra il Comitato Festa, la Parrocchia e l’Amministrazione Comunale. Novità della 127^ ricorrenza è la Notte della Luce che andrà in scena l’11 settembre, un percorso di più tappe all’interno del paese dove parlare della luce, elemento fondante della festa patronale mattinatese. Non ci sarà la tradizionale processione del 16 settembre per le vie cittadine, ma il 15 settembre, giorno della Solennità sarà celebrata, su Piazza Santa Maria della Luce, la Santa Messa con inizio alle ore 19.00, presieduta dall’Arcivescovo Padre Franco Moscone con l’uscita dell’Icona della Patrona Santa Maria della Luce. Oltre alle luminarie, le bande musicali Città di Lucera e Città di San Severo, gli spettacoli pirotecnici che faranno da cornice alla festa, il 12 settembre ci sarà la rievocazione storica ” Naufragio al lido di Mattinata 1516/1517″ e il 18 settembre su Corso Matino il corteo delle auto storiche a cura del Veteran Car Club Lions Italy. In serata alle ore 20.00 sul sagrato della chiesa “Festa dei diplomati e laureati”. Non mancheranno momenti di solidarietà come la donazione Avis il 19 settembre e giornate di intrattenimento per i piu’ piccoli: labotratori creativi, artisti di strada e letture per i piccini.

Mattinata, 4 settembre 2021

Comitato Festa Patronale

PROGRAMMA

FUNZIONI RELIGIOSE

5 SETTEMBRE

08.00 – 10.00 – 19.00 – 20.30* Celebrazione Eucaristica

*Al termine della Celebrazione Eucaristica delle ore 20.30 discesa dell’Icona di “Santa Maria della Luce”

6 – 14 SETTEMBRE

Solenne novena in onore di Santa Maria della Luce

ore 18.00: Celebrazione della Penitenza

ore 18.15: Rosario comunitario meditato

NOVENA e LAUDA alla Madre della Vera Luce

ore 19.00: CELEBRAZIONE EUCARISTICA

DOMENICA 12 SETTEMBRE

08.30 – 11.00 – 17.30 – 19.00 Celebrazione Eucaristica

13 SETTEMBRE

XXX ANNIVERSARIO della DEDICAZIONE della CHIESA ABBAZIALE – PARROCCHIA “Santa Maria della Luce”

ore 18.00: Rosario comunitario meditato – NOVENA e LAUDA alla Madre della Vera Luce

ore 18.45: Solenni Vespri in canto

ore 19.00: SOLENNE CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA presieduta dal

M. R. Abate don Luca Santoro, Parroco Arciprete di Mattinata

14 SETTEMBRE

Giornata di Solidarietà Missionaria Parrocchiale

ore 18.00: Rosario comunitario meditato

ore 18.45: Solenni Primi Vespri in canto

ore 19.00: CELEBRAZIONE EUCARISTICA presieduta dal M. R. don Giovanni Totaro

15 SETTEMBRE

SOLENNITA’ LITURGICA di “SANTA MARIA DELLA LUCE”

ore 08.00: Rosario comunitario meditato

ore 08.30: CELEBRAZIONE EUCARISTICA

ore 11.00: CELEBRAZIONE EUCARISTICA presieduta dal M. R. Abate Can. don Francesco LA TORRE, Parroco Arciprete emerito

ore 18.00: Rosario comunitario meditato

ore 18.45: Solenni Secondi Vespri in canto

ore 19.00: SOLENNE CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA nella piazza “Santa Maria della Luce” presieduta da Sua Ecc. Rev.ma l’Arcivescovo Mons. Franco MOSCONE animata in canto polifonico dalla Schola Cantrum parrocchiale. Presenti le Autorità Cittadine e il Comitato Festa Parrocchiale.

16 SETTEMBRE

ore 08.00: Rosario comunitario meditato

ore 08.30: CELEBRAZIONE EUCARISTICA

ore 11.00: CELEBRAZIONE EUCARISTICA presieduta dal M. R. don Giuseppe Bisceglia

ore 18.15: Rosario comunitario meditato

ore 19.00: SOLENNE CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA presieduta da

Sua Ecc. Rev.ma Mons. Domenico D’AMBROSIO, Arcivescovo emerito di Lecce

Nei giorni della Festa Patronale la Chiesa rimane aperta fino alle ore 24.00

MANIFESTAZIONI CIVILI

11 SETTEMBRE

Ore 20.00: piazza Aldo Moro, cerimonia accensione delle LUMINARIE.

“NOTTE DELLA LUCE” La Sacra Immagine di Santa Maria della Luce:

Ore 20.15: dalla donazione al furto sacrilego – via Mazzini angolo via Petrarca

Ore 21.45: dalla chiesetta alla Chiesa Abbaziale – Palazzo Mantuano

Ore 22.00: DAMADAKA in concerto: Lodiamo Maria con il Canto– Spiaggia Torre Saracena

12 SETTEMBRE

Ore 10.00: via Rosati Piazzetta monumento dell’ Emigrante, laboratorio creativo da 4 – 8 anni a cura di Alicia Gonzàlez Garcìa

Ore 19.00: rievocazione storica teatralizzata “Naufragio al lido di Mattinata 1516/1517”,

Corteo Storico Carlo V e inaugurazione monumento commemorativo, a cura del Centro Culturale Internazionale “L. Einaudi” San Severo (FG) – Spiaggia Agnuli

13 SETTEMBRE

Ore 17.30/19.30: “Dietro Vetro” Sacri di Pasquina Basso – Cappella Madonna Incoronata c/o AgriturismoMadonna Incoronata

Ore 20.30: Piazza Aldo Moro: Il Circo in Piazza: artisti di strada, racconta storie, giocoleria. Animazione a cura di Piccoli x Sempre offerto da Ape Energia

14 SETTEMBRE

Ore 8.00: sparo dei tradizionali 21 colpi di cannone.

Ore 8.30: giro per le vie cittadine della Grande Orchestra di Fiati ” Città di Lucera”

Ore 18.00: giro per le vie cittadine della Grande Orchestra di Fiati ” Città di Lucera”

15 SETTEMBRE

Ore 8.30: giro per le vie cittadine del Complesso Bandistico ” Città di San Severo”

Ore 18.00: giro per le vie cittadine del Complesso Bandistico ” Città di San Severo”

Ore 20.30: Piazza Santa Maria della Luce omaggio alla Madonna della Luce a cura del Complesso Bandistico ” Città di San Severo”

Ore 21.00: spettacolo pirotecnico offerto dalla Tecneco Servizi Generali

16 SETTEMBRE

Ore 8.30: giro per le vie cittadine del Complesso Bandistico ” Città di San Severo”

Ore 18.00: giro per le vie cittadine del Complesso Bandistico ” Città di San Severo”

Ore 23.00: grandioso spettacolo pirotecnico eseguito dalla Pirotecnica San Pio di San Severo – Villa Comunale

17 SETTEMBRE

Ore 20.00: piazza Aldo Moro Letture Piccine a cura dei volontari Nati per Leggere. Progetto La valigia dell’estate

della Biblioteca Magna Capitana di Foggia

18 SETTEMBRE

Ore 10.00/12.00: Corteo Auto Storiche: Veteran Car Club LIONS Italy – Lungo Corso Matino – Faro della Legalità

Ore 20.00: Festa dei diplomati e laureati al tempo del Covid 19 – sagrato della Chiesa Santa Maria della Luce

19 SETTEMBRE

Momento di Solidarietà AVIS: dalle ore 8.30 alle 11.30 Donazione – Poliambulatorio di Mattinata