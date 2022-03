Il programma della domenica dell’Eccellenza Pugliese

21^ GIORNATA (06/03/2022)

Barletta-Atletico Vieste

Città di Mola-Borgorosso Molfetta

Manfredonia-DB Trinitapoli

San Marco-UC Bisceglie

San Severo-Canosa

Team Orta Nova-Corato

Vigor Trani-Real Siti

CLASSIFICA

Barletta 55

Corato 48

Città di Mola 35

DB Trinitapoli 34

San Severo 33

Manfredonia 32

UC Bisceglie 30 una gara in meno

Atletico Vieste 23

Team Orta Nova 21 due gare in meno

Borgorosso Molfetta 21

Real Siti 18

Canosa 17 una gara in meno

San Marco 16

Vigor Trani 6