Il programma del 9 ottobre a Mònde-Festa del Cinema sui Cammini

Ultima giornata per la 5^ edizione di “Mònde – Festa del Cinema sui Cammini” (imperniato quest’anno sul tema del “Ritorno a casa”) in programma domenica 9 ottobre a Monte Sant’Angelo, la Città dei due Siti UNESCO candidata a Capitale italiana della cultura 2025.

Si parte con il cammino naturalistico culturale per andare alla scoperta de “I giganti della Foresta Umbra”, all’ombra delle vetuste faggete patrimonio Unesco, in compagnia della guida turistica Luisa Arena.

Alle 11.00, nell’Auditorium Peppino Principe, ci sarà la replica di “Padre Pio”, l’ultimo lungometraggio di Abel Ferrara. Girato a Monte Sant’Angelo e sul Gargano e ambientato alla fine della Prima Guerra Mondiale, il film racconta in maniera inedita la figura carismatica del frate cappuccino, interpretato dalla star hollywoodiana Shia LaBeouf.

Le proiezioni continueranno nel pomeriggio. Alle 17.15 sarà la volta di “Nicola – Cozze, Kebab & Coca Cola”, alla presenza del regista Antonio Palumbo. Incentrato sul culto di San Nicola, il docufilm vede lo stesso autore mettersi in viaggio sulle orme del mito attraversando tutti i Paesi in cui il santo è venerato, fino ad arrivare negli Stati Uniti, dove è meglio conosciuto come Santa Claus.

Alle 19.15 toccherà invece al regista, sceneggiatore e produttore Alessandro Piva con “Sea Mood”, documentario volto alla riscoperta di alcuni storici borghi marinari della Puglia, uno per provincia: Tremiti, Bisceglie, Mola di Bari, Brindisi, Castro e Taranto.

A chiudere le proiezioni della 5^ edizione di Mònde sarà, alle 20.30, il documentario “Corpo a corpo” di Maria Iovine. L’evento, in collaborazione con le Associazioni sportive e l’Assessorato allo Sport del Comune di Monte Sant’Angelo, vedrà la partecipazione della regista del film. Fresco di candidatura al Globo d’Oro, “Corpo a corpo” è un documentario biografico-sportivo che vede protagonista l’atleta della nazionale paralimpica di Triathlon Veronica Yoko Plebani.

L’ingresso a tutte le altre proiezioni è gratuito, fino ad esaurimento posti.

È ancora possibile visitare la mostra itinerante di Acquedotto Pugliese “La fontana racconta”, allestita negli spazi del MeTA – Museo Etnografico Tancredi a Monte Sant’Angelo (dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00).

Anche durante la giornata di domenica 9 ottobre, dalle ore 17.00 alle 21.00, il Chiostro delle Clarisse ospiterà i mercatini di artigianato locale.

“Mònde – Festa del Cinema sui Cammini” è un’iniziativa di Apulia Cinefestival Network, la rete di festival cinematografici di Apulia Film Commission e Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, intervento finanziato con le risorse di bilancio autonomo della Fondazione. Realizzata con il contributo di: Comune di Monte Sant’Angelo, Fondazione Monti Uniti di Foggia, La Massarìa, ADTM.

Soggetto ideatore e organizzatore della manifestazione, per la Direzione artistica di Luciano Toriello, è MAD – Memorie Audiovisive della Daunia con Ass. “Archivio – Memorie Audiovisive della Daunia”.

Con il patrocinio di Teatro Pubblico Pugliese.

L’evento è realizzato in collaborazione con: “Monte Sant’Angelo Francigena”, “Tastes from Monte Sant’Angelo”, “MooVeng”. Media partner: Radio Norba, Cammini d’Italia, Sentieri Selvaggi.