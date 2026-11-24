Natale
Il programma completo del Natale a San Giovanni Rotondo
Tutti i weekend dal 29 Novembre al 6 Gennaio
A cura di Carlo Rinaldi
24 novembre 2026 06:55
Aggiungici a Fonti Google Aggiungici a Fonti Google Seguici su Google Seguici su Google Seguici su Google News Seguici su Google News
lI Natale a San Giovanni Rotondo
Tutti i weekend dal 29 Novembre al 6 Gennaio
Entra in un luogo da fiaba!
Ti aspetta Il Giardino Incantato: un percorso magico fatto di luci, colori e suggestioni per far sognare grandi e piccini nel cuore del nostro borgo.
Vieni a vivere la meraviglia delle feste dal vivo!
Programma Natale San Giovanni Rotondo