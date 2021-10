Il prof. Nicola Muscatiello nell’entourage comunale dell’Unione di Centro

Il Prof. Nicola Muscatiello è il nuovo responsabile per dipartimento sanitario dell’Udc di Manfredonia. La nomina è arrivata direttamente a firma del commissario del partito, il Dott. Alessandro Mancini. Muscatiello, nativo di Manfredonia, è Direttore U.O.S.D. di endoscopia digestiva dell’Az. Mista Ospedaliera Universitaria “OO.RR dell’ospedale di Foggia , Rappresentate Aziendale di sindacato medici e Presidente nazionale della Commissione nutrizione e Obesità . La nomina per l’Unione di Centro arriva dopo mesi di studio, con Mancini che, alla luce delle ultime iniziative portate avanti dal Prof. Muscatiello, ha reso ufficiale la scelta del medico Manfredoniano nell’entourage comunale dell’Unione di Centro.

“Sono onorato che la scelta del commissario Mancini sia ricaduta sul sottoscritto. L’Unione di Centro rispecchia la mia visione politica: moderata, democratica e cristiana. Ecco perché non ho avuto dubbi una volta ricevuta la nomina che mi vedrà impegnato sull’intero territorio di Manfredonia per quanto concerne le mie competenze”, ha detto Muscatiello. “Massima attenzione ovviamente riserverò alla mia Città, per cui resta fondamentale uscire da questa emergenza che attanaglia la sanità da anni. Anche sul commissariamento in questi anni si sono fatti tanti giochi politici. Serve un tecnico che capisca cosa è utile o no ai cittadini e allo stato di salute del nostro ospedale. Su questo bisogna dialogare e intervenire. Con l’Udc continuerò a fare quello che da anni porto avanti già come cittadino: denunciare, comprendere e capire come migliorare questo settore. Tante sono le eccellenze e da lì bisogna ripartire. Se necessario serve aprire una vertenza nazionale sulla sanità di Manfredonia.