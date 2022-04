Il prof. Andrea Prencipe a Manfredonia sabato 9 aprile per due importanti appuntamenti

Il futuro non s’inventa, si programma, in anticipo, in maniera partecipativa, con una vision e con le giuste competenze. Sono onorato di poter avere in città nel prossimo weekend l’illustre concittadino ed amico Prof. Andrea Prencipe, Rettore della Luiss Guido Carli, per due importanti appuntamenti pubblici che lui stesso, su mio invito, desiderava organizzare.

Sabato 9 il Prof. Prencipe al mattino (ore 10.30) incontrerà con me gli alunni dell’ IISS Galilei Liceo Classico Aldo Moro e Liceo Scientifico G Galilei (Istituto nel quale si è diplomato e che si ringrazia per l’organizzazione), con i quali, partendo dal suo ultimo libro “Intersezioni”, ci sarà un dibattito trasversale e multidisciplinare, stimolando riflessioni sul futuro da un punto di vista formativo, sociale, economico e culturale, rendendo direttamente protagonisti i giovani talenti, la prossima classe dirigente.

Nel pomeriggio (ore 19) con il Circolo Unione Manfredonia a Palazzo dei Celestini, in compagnia del Presidente Ugo Galli, dialogheremo sullo stato dell’arte e le prospettive del PNRR, nell’ottica di un concreto e complessivo rilancio della città e del territorio, partendo dalle eccellenze professionali nazionali ed internazionali come il Rettore Prencipe.

Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia