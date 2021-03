Il principe Harry trova lavoro, ecco di cosa si occuperà da oggi

Ormai privo del suo vitalizio per volere della Famiglia Reale ma comunque con un patrimonio stimato di 5 milioni di dollari, il Principe Harry ha dovuto cercare per la prima volta nella sua vita, lavoro. Da qualche mese residente in America con la sua famiglia, per la precisione in California con sua moglie, Meghan Markle, il Principe Harry si è dovuto mettere alla ricerca di una nuova occupazione.

Così, adesso, il fratello minore di William ha trovato impiego nella Silicon Valley entrando nel gruppo dirigente di una start-up di San Francisco, Better Up che fornisce servizi di coaching e salute mentale. In qualità di Chief Impact Officer, Harry si occuperà della strategia del servizio e degli eventi di beneficenza ad esso legati. Al momento non si conosce l’importo dello stipendio del Principe

BetterUp è un’azienda valutata 1,73 miliardi di dollari. Si occupa non solo di prodotti legati alla salute mentale, ma anche di soluzioni per il miglioramento del luogo di lavoro e di programmi di educazione e apprendimento. Grazie alla mossa di inserire in organico il principe Harry ha già ottenuto un risultato importante: far parlare di sé nel mondo, dando una bella spinta positiva alla propria “brand awareness”.