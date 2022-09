Il primo exit poll: il centro destra vola al 40%. Meloni guida la coalizione

Le urne sono chiuse. Da ora, la partita è tutta aperta. I primi exit poll indicano alcune tendenze interessanti. Lo strumento statistico dell’exit poll è molto utile per avere una prima tendenza (molto approssimativa) di voto. In attesa delle proiezioni e dei dati ufficiali, gli exit poll fotografano bene, e in modo generico, le macro-tendenze elettorali.

Gli exit poll, infatti, sono sondaggi realizzati all’uscita di alcuni seggi da parte di agenzia private che forniscono questi dati ai tg, alle reti televisive, ai giornali e ai siti di informazione. Vengono effettuati in modo molto semplice: ad alcune persone viene chiesto di riprodurre e dichiarare il voto così come è stato espresso in cabina elettorale. In questo modo, vengono raccolti dei dati che riescono a comprendere e realizzare una stima plausibile dei risultati definitivi di voto. Gli istant poll, invece, sono sondaggi telefonici realizzati il giorno stesso del voto.

A seggi chiusi si delineano alcune tendenze. Il centro-destra è avanti alla Camera: secondo Opinio Rai è tra il 41-45%. In testa c’è Giorgia Meloni con il suo Fratelli d’Italia (fra il 22 e il 26%). La Lega di Matteo Salvini sarebbe in caduta libera, fra l’8.5% e il 12.5%, percentuali lontane da quelle grandi del 2019.

Il centro-sinistra è fermo al 25729.5. Il Pd sarebbe subito dietro con il 13.5717.5, un grande risultato ottenuto grazie a una rimonta di Conte. Discreto, ma al di sotto delle aspettative, il risultato del terzo polo: fra il 6.5% e l’8.5, poco lontano dall’obiettivo del 10%.

Per gli exit della Rai al Senato, invece, il centro-destra ha fra 111 e 131 seggi, il centrosinistra fra 33 e 53, il Movimento 5 stelle fra 14 e 34, Italia Viva + Azione fra 4 e 12 seggi e nessuno per la formazione di Paragone.

Ecco i principali exit pool di qualche minuto fa sul voto politico di oggi, 25 settembre 2022:

EXIT POLL (OPINIO) PER LA RAI

Centro Destra: 41.0% – 45.0%

Centro Sinistra: 25.5% – 29.5%

Movimento 5 Stelle: 13.5% – 17.5%

Azione + Italia Viva: 6.5% – 8.5%.

EXIT POL SWG PER LA 7

Centrodestra: Fratelli d’Italia 25% (25-27) Lega 11,5% (9,5-13,5) Forza Italia 7% (6-8)Noi Moderati 1,5% (1-2)

Centrosinistra: PD 20% (18-22) Verdi + Sinistra 3,5% (3-4)+Europa 2,5% (2-3)Impegno Civico 1% (0,5-1,5).

Movimento 5 Stelle: 15,5% (13,5-17,5).

Terzo polo: Azione e Italia Viva 7% (6-8).

Italexit: 2,4 (2-3).