Il Presidente Patroni Griffi a ilsipontino.net: “A metà maggio l’inaugurazione dell’Infopoint croceristico sul Molo di Ponente. Nuove chance turistiche per Manfredonia ed il Gargano”. Le immagini in anteprima

E’ un periodo particolarmente fervido per il sistema portuale di Manfredonia. Dopo le notizie dell’ok del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici al progetto di riqualificazione del Porto Alti Fondali (120 milioni di euro) e dell’avvio dello studio per il Piano regolatore, l’inaugurazione dell’Infopoint croceristico luxury c/o il Molo di Ponente che ha il suggestivo claim “Cruising in Beauty” (“Crociera nella Bellezza”).

“Entro metà maggio inaugureremo quest’altra importante infrastruttura strategica per potenziare e rendere ancor più attrattiva la portualità di Manfredonia – dichiara in anteprima a ilsipontino.net Ugo Patroni Griffi, il neo riconfermato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale -. I lavori sono terminati (come si può vedere dalle foto realizzate questa mattina dalla nostra testata con il supporto dall’ing. Leonardo Trentadue, ndr), nei prossimi giorni saranno collocati gli arredamenti necessari per rendere fruibile la struttura. Con l’avvio del circuito internazionale ‘Themis’ siamo pronti per questa nuova sfida; sono in corso dei confronti con degli armatori interessati a far attraccare navi con continuità durante tutto il corso dell’anno. Manfredonia sarà hub del mare per l’incoming del turismo del Gargano, offrendo a tutto il territorio nuove opportunità di sviluppo e di valorizzazione”.

La nuova infrastruttura sarà utilizzata come Infopoint, accoglienza croceristi per le operazioni di imbarco e sbarco e controlli di security, ed è stata realizzata nell’ambito del progetto “Themis” (Territorial and maritime network supporting the small cruises development) creato in linea con i temi del Programma Interreg che da anni unisce gli obiettivi di Italia e Grecia. “Themis”, coordinato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale si propone di sostenere i porti minori, non adatti alle grandi navi da crociera, attraverso la creazione di itinerari turistici che attirino piccole crociere, promuovendo servizi ad hoc per la fascia luxury.



I soggetti coinvolti come partner sono l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, il Comune di Gallipoli, l’Autorità Portuale di Corfù, la Camera di Commercio di Bari e il Comune di Paxos, in Grecia.

I porti coinvolti sono Manfredonia (hub turistico per il Gargano), Barletta (Murgia settentrionale), Bari (area metropolitana), Monopoli (Murgia meridionale), Brindisi (Salento Settentrionale), Gallipoli (Salento Meridionale) Corfù (Isola di Corfù) Gaios (Isola di Paxos).

“Themis” è finalizzato a sostenere lo sviluppo e le attività dei porti minori, indirizzare il traffico marittimo, in particolare crocieristico, verso territori ancora poco sfruttati turisticamente e rafforzare le connessioni con i porti principali. L’intento è quello di potenziare il trasporto marittimo e la connettività transfrontaliera, sostenendo lo sviluppo e le attività dei porti minori inglobandoli nelle rotte cross-border e regionali e direzionando il traffico passeggeri, in particolare delle piccole crociere e dei maxi yacht, verso territori non ancora sfruttati dal punto di vista del turismo crocieristico rafforzando, allo stesso tempo, i collegamenti con i porti principali.

Ed è proprio la valorizzazione e promozione turistica integrata il fulcro di questo intervento Intereg Italia-Grecia, che, infatti vuol ampliare il territorio di riferimento turistico e quindi l’offerta turistica: il progetto ha creato un marchio distintivo comune utile a rendere identificabile un’offerta turistica nuova che collega porti e territori. Inoltre, i partner del progetto sono coinvolti nella creazione di nuovi itinerari turistici ed in attività di comunicazione e di marketing territoriale; “Themis” vuol porre le basi per la creazione di nuove imprese di trasporto e di servizi portuali e turistici: il miglioramento delle infrastrutture dei porti, il nuovo marchio e il conseguente marketing territoriale nonché le attività di formazione, supporteranno la creazione di nuove rotte e di attività satelliti ad esse legate.

