Il presidente dell’Antimafia, Morra, a Foggia

Il senatore Nicola Morra ha dedicato l’intera mattinata di venerdì 14 gennaio ad una serie

di incontri in Capitanata. Lo ha fatto nella sua duplice ed autorevole veste di Presidente della

Commissione Parlamentare Antimafia. Ad accompagnarlo c’erano i deputati Rosa Menga

e Antonio Tasso, due parlamentari alla prima legislatura che si stanno impegnando

attivamente per l’interesse di questo territorio dove il Sen. Morra torna per la terza volta,

rafforzando il segnale di attenzione alle esigenze di una provincia italiana che continua a

occupare gli ultimi posti della classifica nazionale della vivibilità.



Una provincia che, di contro, sta risalendo la classifica di quelle con un più alto numero di

comuni sciolti per infiltrazioni mafiose nella pubblica amministrazione. Dopo Monte

Sant’Angelo, Mattinata, Manfredonia e Cerignola, il decreto di scioglimento si è abbattuto

sul Capoluogo, secondo caso nella storia italiana, subito dopo lo scioglimento del consiglio

comunale a seguito delle dimissioni del sindaco.



Presso il Municipio di Foggia Morra, Menga e Tasso hanno interloquito con due dei tre

Commissari incaricati di amministrare l’Ente fino a nuove elezioni, la dott.ssa Marilisa

Magno ed il dott. Sebastiano Giangrande.



Il secondo impegno istituzionale ha portato la delegazione guidata dal Presidente della

Commissione Parlamentare Antimafia a San Severo dove ha partecipato, unitamente al

vicesindaco arch. Salvatore Margiotta ed alcuni assessori della giunta, ad un collegamento

in videochiamata con il primo cittadino, avv. Francesco Miglio, trattenuto a casa per

esigenze Covid.

Grande l’allarme lanciato dal Sindaco, sotto scorta da maggio 2020 per essere stato lui

stesso oggetto di palesi e gravi minacce, alle prese con una serie di attentati incendiari e

dinamitardi in danno di attività commerciali significativi di un controllo del territorio da parte

della criminalità locale che tenta di piegare al silenzio e alla sottomissione una comunità che

paga lo scotto di vivere in un’area in cui si vuol far prevalete l’illegalità e l’illecito ad ogni

livello e strato dell’economia.

Episodi che hanno convinto il Viminale ad esprimere con maggior forza la presenza dello

Stato nell’area foggiana con un aumento progressivo (per ora di 50 unità, importante, ma

non sufficiente) dei poliziotti in forza alla Questura di Foggia dove il Ministro Luciana

Lamorgese, lunedì 17, presenzierà il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza

pubblica per valutare ulteriori misure da varare.



Il terzo appuntamento della mattinata si è svolto in Prefettura con S.E. il Prefetto Carmine

Esposito, da 6 mesi alla guida dell’Ufficio territoriale del Governo di questa provincia.

Anche in questo caso interlocuzione franca e diretta per andare subito al cuore della

preoccupante situazione in cui versa la Capitanata per effetto di una deriva criminale e

sociale. “Pur se le risorse a disposizione sono pochissime, lo Stato non vuole far sentire

abbandonati gli abitanti di questa provincia, ma da solo non può riuscire a sconfiggere mafia

e criminalità: lo Stato ha bisogno dell’aiuto dei cittadini ai quali è garantita la possibilità di

denunciare in anonimato. Oggi abbiamo ascoltato l’appello che giunge in particolare da San

Severo e da Foggia, ma mi riprometto di incontrare i sindaci di altri comuni del territorio, e

chiederò per i rappresentanti istituzionali di queste comunità un’audizione a Palazzo San

Macuto. Non a caso la Commissione Parlamentare ha istituito un comitato dedicato alla

Quarta Mafia” – dichiara al termine della serie di incontri il Presidente Morra.



Altro punto saliente è la riapertura dei tribunali soppressi per una applicazione della legge

più capillare e percepita dalla collettività, che infonda più fiducia nella giustizia.