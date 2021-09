Il Presidente Arci Daniele Lorenzi a Foggia il 30 Settembre 2021

Giovedì, 30 settembre prossimo il Presidente nazionale dell’Arci Daniele Lorenzi, insieme al Presidente nazionale ANPI Gianfranco Pagliarulo e ad esponenti di primo piano dell’Arci, Acli (con il vicepresidente Antonio Russo) e Libera (con la vicepresidente Daniela Marcone), sarà a Foggia per partecipare all’iniziativa, promossa dall’ANPI Foggia, dal titolo “L’ANPI, l’Italia e la nostra democrazia” su una tematica particolarmente significativa per un territorio come il nostro così interessato da una preoccupante crisi delle sue istituzioni, al fine di riflettere sullo stato della democrazia, e sulle strategie da mettere in campo per salvaguardarla e promuoverla in ogni ambito.

La manifestazione si terrà, con inizio alle ore 17.00, a Palazzo Dogana (piazza XX settembre a Foggia).



L’incontro, a cui invitiamo tutte e tutti a partecipare, si svolgerà secondo le norme anti-Covid, per cui potranno prendervi parter solo i possessori di Green Pass.