Il presepe ancora protagonista del Natale: guida all'allestimento perfetto

Il presepe resta il protagonista del Natale italiano: nelle case, nelle chiese e nelle piazze, la rappresentazione della Natività è ancora il gesto con cui milioni di famiglie aprono le feste

Il presepe resta il protagonista del Natale italiano: nelle case, nelle chiese e nelle piazze, la rappresentazione della Natività è ancora il gesto con cui milioni di famiglie aprono le feste. La vitalità di questa tradizione ha trovato di recente anche una conferma istituzionale: a marzo 2026 l'Italia ha trasmesso all'UNESCO, insieme a Spagna e Paraguay, la candidatura del presepe a patrimonio culturale immateriale dell'umanità, indicata come prioritaria dalla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO. Il dossier arriva peraltro in un anno particolare, perché il 2026 è l'anno giubilare dedicato agli 800 anni dalla morte di San Francesco, al culmine di un ciclo di celebrazioni aperto nel 2023 con l'ottavo centenario del primo presepe della storia, quello voluto dal santo a Greccio nel 1223.

Una tradizione così radicata merita di essere onorata con cura anche tra le mura domestiche. Un presepe riuscito non si improvvisa: il suo allestimento è un percorso fatto di scelte precise, che riguardano nell'ordine la scena, le figure che la abitano e la luce che dà risalto all'insieme.

La scena viene prima delle statuine: ambientazione e prospettiva

Ogni allestimento ben fatto comincia dalla scena, non dai personaggi. La scelta di partenza riguarda la collocazione: il presepe ha bisogno di una superficie stabile e capiente, lontana da fonti di calore dirette come termosifoni e camini, con una profondità sufficiente a sviluppare il paesaggio su più piani. Una base troppo stretta costringe a schiacciare tutto in prima fila e toglie respiro alla composizione.

Sulla base si costruisce poi l'ambientazione, con i materiali classici della tradizione: la carta roccia per le montagne, il sughero per case e muretti, il muschio o le sue riproduzioni per i prati, uno sfondo dipinto con il cielo stellato a chiudere il quadro. Al centro della scena va il luogo della Natività, e qui la tradizione ammette due strade entrambe legittime: la grotta, legata all'iconografia più antica di matrice orientale, e la capanna, affermatasi nell'arte occidentale a partire dal tardo Medioevo. La scelta dipende dal paesaggio complessivo, perché una grotta chiede un contesto roccioso e montano, mentre la capanna si sposa con ambientazioni di campagna e di borgo.

L'ultimo accorgimento scenografico è la prospettiva, il vero segreto dei presepi che sembrano più grandi di quanto siano. Le case e le figure di dimensioni maggiori vanno collocate in primo piano, quelle più piccole sul fondo, con sentieri che si restringono man mano che salgono verso l'orizzonte: l'occhio percepisce così una profondità che sul tavolo non esiste.

Figure e proporzioni: la coerenza che regge la composizione

Una volta definita la scena, l'attenzione passa a chi la abita. Il nucleo della composizione è la Natività, con Maria, Giuseppe, il Bambinello, il bue e l'asinello, a cui si affiancano l'angelo, i pastori con le greggi e i Re Magi. Attorno a questo centro si sviluppa il racconto corale del presepe: i mestieri e le scene di vita quotidiana, dal fornaio all'arrotino, dalle lavandaie ai pescatori, che trasformano la rappresentazione in un piccolo mondo in attività.

Perché il racconto funzioni serve però una condizione precisa: la coerenza delle proporzioni. Le statuine si producono in misure standard, dai formati compatti intorno ai 10 o 12 centimetri fino alle figure da 30 centimetri e oltre, e la scala scelta va mantenuta per tutti i personaggi principali. Un pastore fuori misura accanto alla capanna rompe l'illusione, mentre le figure leggermente più piccole trovano posto sui piani rialzati del fondale, dove assecondano l'effetto prospettico. Alla scala si aggiunge la coerenza di stile: volti, panneggi e colori dovrebbe appartenere alla stessa mano, perché una scena composta da linguaggi troppo diversi perde unità.

Il valore dei presepi artigianali si misura proprio su questa doppia coerenza: ogni statuina è modellata con cura e dipinta singolarmente, con un'espressività dei volti e una precisione dei dettagli che danno a ciascun personaggio un carattere riconoscibile. In Italia, questa lavorazione è ancora patrimonio di aziende storiche: una di queste realtà è Fontanini, attiva dal 1908 nel solco della tradizione dei figurinai lucchesi, che mette a disposizione le sue creazioni dipinte a mano anche online, nella pagina dedicata ai presepi artigianali del sito web ufficiale.

La scelta di comporre il presepe attingendo a una stessa produzione artigianale garantisce proprio quella uniformità di scala e di stile da cui dipende la tenuta dell'insieme.

La luce giusta per il presepe: come illuminare la scena

Una composizione curata nelle proporzioni ha bisogno anche di una luce all'altezza, perché l'illuminazione decide che cosa l'occhio vede per primo e quale atmosfera respira l'intera scena. Il punto di partenza è la temperatura di colore, misurata in kelvin, la scala che descrive la tonalità di una sorgente luminosa: per il presepe la scelta giusta è la luce calda, intorno ai 2700 kelvin, che richiama i toni della fiamma e del tramonto e scalda i colori delle statuine, mentre una luce fredda tende ad appiattire la scena e a darle un aspetto da vetrina.

Alla temperatura si affianca la distribuzione dei punti luce. Un unico faro dall'alto illumina tutto allo stesso modo e cancella la profondità costruita con la prospettiva: molto meglio tanti punti luce piccoli, nascosti dietro le rocce, dentro le case e lungo i sentieri, che creano zone illuminate e zone in penombra. La gerarchia deve restare chiara, con la luce più intensa sulla Natività, fuoco visivo verso cui converge tutta la composizione, e un chiarore che digrada verso i margini del paesaggio.

Sul piano tecnico la soluzione più pratica sono i LED a basso voltaggio, che consumano poco, durano a lungo e soprattutto non scaldano: un vantaggio decisivo in un allestimento pieno di materiali secchi come muschio, sughero e carta roccia. Chi vuole spingersi oltre può affidarsi alle centraline che riproducono il ciclo del giorno e della notte, con l'alba che rischiara lentamente il fondale e la sera che accende una dopo l'altra le finestre delle case, oppure agli effetti dedicati, dalla lampadina tremolante che simula il fuoco del bivacco alle fibre ottiche che punteggiano di stelle il cielo dipinto.

L'ultima verifica si fa a stanza buia, con i cavi ormai nascosti nel percorso: se lo sguardo corre da solo verso la mangiatoia, l'allestimento è compiuto e il presepe è pronto a confermare anche quest'anno il suo posto al centro del Natale.