Il Premio AIAP Manfredonia Saverina Cipolla 2021 all’Associazione Nazionale Carabinieri Manfredonia

Si è svolta domenica 9 gennaio 2022 la cerimonia di chiusura della XXV Mostra del Presepio

organizzata dall’Associazione Italiana Amici del Presepio Sede di Manfredonia, nei locali adiacenti la

Chiesa di Santa Maria della Stella Maris in Corso Manfredi 254, intitolati alla giornalista Anna

Castigliego. Mostra che aveva come tema quest’anno il percorso biblico che va dall’Antico al Nuovo

Testamento, dalla Creazione dell’Uomo alla Resurrezione di Gesù. 18 opere realizzate dai Soci della

storica Associazione che dal 1998 portano avanti questa tradizione, fortemente voluta nonostante

tutte le difficoltà dovute alla perdita della sede sociale e la pandemia da Covid-19 in corso.

Mostra che anche quest’anno ha ricevuto il Patrocinio della Presidente del Consiglio Regionale della

Puglia ed il supporto di tante imprese ed attività commerciali che non fanno mai mancare il loro

sostegno.



Grande affluenza di visitatori e tantissimi gli apprezzamenti per il tema inedito scelto, oltre che per

la fattura delle opere che con tanta passione sono state create dai soci. Accesso alla Mostra

regolato con la collaborazione dei volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di

Manfredonia con controllo temperatura e Green pass per garantire la massima sicurezza.

Durante la cerimonia di chiusura oltre a premiare i soci espositori con un attestato ricordo sono

stati assegnati i premi fedeltà ai soci con oltre 10 anni di iscrizione: Matteo Tomaiuolo “Cistarill”,

Antonio Borgia, Antonio Marzullo, Saverio Magno, Domenico Santoro e Lidia Piccolo.



Nel corso della serata è stato assegnato il primo Premio al merito AIAP Sede di Manfredonia

“Saverina Cipolla” la massima e più prestigiosa onorificenza in seno all’Associazione. Il Premio è

stato intitolato a perenne ricordo della compianta Saverina Cipolla, Insegnante e co-fondatrice della

già Sezione AIAP di Manfredonia e socia dal 1998 al 2020 anno della sua dipartita. Tale onorificenza

è conferita annualmente da quest’anno a singoli Soci AIAP, ma anche a persone singole, istituzioni

ed enti pubblici, privati, ecclesiali e religiosi, associazioni e fondazioni, anche non facenti parte

dell’AIAP, che si siano distinte in maniera particolarmente significativa in campo culturale,

intellettuale, spirituale, organizzativo ecc. per la salvaguardia, la promozione e la valorizzazione del

PRESEPIO nella sua concezione più ampia e universale. L’Associazione Italiana Amici del Presepio

Sede di Manfredonia ha costituito un albo ufficiale degli insigniti del premio. Il Premio al merito

Associazione Italiana Amici del Presepio Sede di Manfredonia “Saverina Cipolla” 2021 è stato

conferito all’ ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI Sezione “Gen.le R.Castriotta” Manfredonia con

la seguente motivazione: “L’A.N.C. Sezione “Generale Raffaele Castriotta” Manfredonia da decenni è

impegnata in attività di Volontariato per il conseguimento di finalità assistenziali, sociali e culturali. I

suoi aderenti operano sul territorio con senso del dovere ed in prima linea a supporto delle varie

iniziative, manifestazioni ed emergenze. Da diversi anni l’A.I.A.P. Sede di Manfredonia può contare

sulla collaborazione dei Volontari dell’A.N.C. Manfredonia per la storica e tradizionale “Mostra del

Presepio”, supporto prezioso specialmente in questo periodo di pandemia per garantire ai Soci ed ai

visitatori la massima sicurezza. Pandemia che ha visto i volontari dell’A.N.C. Manfredonia in prima

linea in questi due anni a supporto della popolazione nei momenti di criticità e lockdown e poi nei

centri di vaccinazione di massa. Ringraziare i volontari che con spirito di sacrificio, abnegazione e

responsabilità dedicano il loro prezioso tempo per gli altri ci sembra doveroso. Esempi da seguire ed

imitare e dunque meritevoli del conferimento del primo Premio al merito AIAP Sede di Manfredonia

intitolato alla memoria di Saverina Cipolla, che come Insegnante e persona dedicò la sua vita agli

altri ed al volontariato e che oggi apprezzerebbe, siamo sicuri, questa scelta.”



A consegnare il Premio nelle mani del Presidente dell’A.N.C. “Gen.le R.Castriotta” Sez. di

Manfredonia dott. Michele Trotta accompagnato da una delegazione di volontari c’era oltre al

Presidente AIAP Sede di Manfredonia Antonio Marzullo, don Antonio Di Candia Assistente

Ecclesiastico dell’Associazione, Barbara Vitale nipote della compianta Saverina Cipolla e l’artista

Maestro cartapestaio sipontino Matteo Trotta autore dell’opera.



Il Consiglio Direttivo si augura per il 2022, se le condizioni lo permetteranno, di ritornare ad

organizzare corsi, laboratori e concorsi aperti a privati e scolaresche, iniziative che hanno

contraddistinto negli anni la nostra Associazione e che a causa della pandemia sono state interrotte.

Intanto a breve partirà la macchina organizzativa per la XXVI Mostra del Presepio, da noi il Natale

dura 365 giorni l’anno…



Marcello Castigliego

Segretario AIAP Sede di Manfredonia