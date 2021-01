Il premier Conte vicino agli operatori del turismo di San Giovanni Rotondo

Il 2020 ha rappresentato un anno davvero buio e drammatico per le nostre attività, e gli operatori del turismo hanno pagato il prezzo più caro, dovendo dire addio in molti casi al lavoro e ai sacrifici di tutta una vita.

Oggi guardiamo al futuro con occhi nuovi e carichi di speranza, con la consapevolezza di non essere soli. La ringrazio Presidente Giuseppe Conte, a nome di tutta la città di San Giovanni Rotondo, per aver ascoltato il nostro grido di aiuto e aver accolto la nostra richiesta. Grazie per le sue parole che non sono rimaste tali ma si sono tramutate in impegno, vicinanza e sensibilità.

Michele Crisetti sindaco di San Giovanni Rotondo