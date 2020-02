Il premier Conte annulla la visita a Foggia di sabato

Per sopraggiunti impegni istituzionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, non potrà intervenire al Convegno “Infrastrutture, Ricerca e Formazione per una nuova industrializzazione del Mezzogiorno”, in programma a Foggia sabato 29 febbraio 2020.

Confindustria Foggia ed Università di Foggia hanno quindi deciso di rinviare l’iniziativa a data da destinarsi.

In merito, la Presidenza del Consiglio ha assicurato la disponibilità ad individuare una nuova data, della quale gli operatori dell’informazione saranno puntualmente informati