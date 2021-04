Il Policlinico Riuniti di Foggia partecipa con il Dott. Domenico Merlicco, in Webinar, al 6° Congresso Mondiale sugli Accessi Vascolari

Il Dott. Domenico Merlicco, Dirigente medico Responsabile dell’Ambulatorio Accessi Vascolari del presidio ospedaliero “Lastaria” di Lucera e della Chirurgia Generale Multidisciplinare del “Lastaria”, diretta dal Dott. Fausto Tricarico, Direttore del Dipartimento Chirurgico del Policlinico Riuniti, partecipa, in un importante Webinair, al 6° Congresso Mondiale sugli Accessi Vascolari con la relazione “Picc-Port: a retrospective analysis of the single institute on the utility and security in 716 cancer patients”.

La relazione sarà presentata oggi 30 aprile e riguarderà uno studio retrospettivo tenuto da marzo 2012 a gennaio 2020 su 716 pazienti affetti da cancro che hanno impiantato il PICC-PORT, dispositivo sicuro per le cure oncologiche, per la terapia del dolore e per le terapie di supporto.

L’Ambulatorio Accessi Vascolari del presidio ospedaliero Lastaria di Lucera ha ottenuto importanti riconoscimenti a livello nazionale ed è inserito nella Rete Picc Italiana, a disposizione di tutti i pazienti oncologici e non, portatori di cateteri venosi centrali, provenienti dalla nostra provincia e dalle regioni limitrofe o del centro-nord Italia.

Il Dott. Domenico Merlicco si è specializzato in questi anni nell’impianto di dispositivi intravascolari di piccole dimensioni per migliorare il comfort e l’aderenza alle terapie dei pazienti affetti da patologie croniche oncologiche e non, quali la fibrosi cistica, le patologie gastrointestinali croniche, le patologie psichiatriche e le patologie neurologiche degenerative.