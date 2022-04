Il Pizzomunno diventa un ”dolce”, lo chef Libero Antonio Ratti richiama il gusto del Gargano

“Il profumo salmastro del rosmarino, il cioccolato bianco che lo avvolge, la sabbia tiepida di agosto, un cuore di mandarino che mi ricorda da dove vengo e la schiuma di mare al cocco che mi ricorda gli ambulanti, nostri fratelli che hanno abitato le nostre spiagge per molti anni” Lo scrive Libero Antonio Ratti, chef estroso che ha voluto realizzare un dolce totalmente ispirato alla leggenda di Cristalda e Pizzomunno e ai gusti del Gargano: “Cocco bello cocco fresco” erano gli anni 2000. Questo dolce mi evoca un sacco di ricordi, è un dolce fresco, è quel vento d’estate quando a casa ci sono 40 gradi, è il frigorifero aperto di notte, e’ una storia d’amore bellissima, è la mia infanzia, tutto il mio presente. Frutto di diverse passeggiate, nato di notte ,quando i pensieri corrono veloci, tra le braccia dei miei affetti, per il Donna Maria e per voi”

.

Il modo di Libero Antonio Ratti di portare il Gargano a tavola.