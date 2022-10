IL PIACERE DI RITROVARSI A TEATRO: TORNA “FAVOLOSAMENTE VERA”, LA RASSEGNA TEATRALE DEDICATA ALLE NUOVE GENERAZIONI IDEATA DALLA COMPAGNIA BOTTEGA DEGLI APOCRIFI.

Nove appuntamenti domenicali, dodici matinée per le scuole e quattro laboratori formativi.

Dal 6 novembre al Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia.

Manfredonia (Fg), 06 ottobre 2022 – “Favolosamente Vera”, la rassegna teatrale ideata dalla compagnia Bottega degli Apocrifi e dedicata alle nuove generazioni – realizzata in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Regione Puglia e Fondazione con i bambini – prende il via domenica 6 novembre.

Il Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia riapre le porte con le sue stagioni e intensifica le sue attività, ripartendo proprio dalle famiglie e dalle nuove generazioni.

Un viaggio lungo da novembre 2022 a marzo 2023 che prevede nove spettacoli domenicali per i più piccoli e le famiglie, dodici matinée per le scuole di ogni ordine e grado e 4 laboratori formativi di avvicinamento alla pratica teatrale e musicale rivolti a bambini e ragazzi della città di Manfredonia.

«I bambini hanno lo sguardo sul domani. I bambini possono, se ascoltati davvero, restituirci la via dalla sensatezza e dell’immaginazione. Due mondi opposti ma che loro fanno convivere al meglio» spiega Cosimo Severo, direttore artistico di Bottega degli Apocrifi, che aggiunge: «Tutto ha un senso, tutto lo deve avere. Tutto è anche immaginazione e sconfinamento, ciò che agli adulti è ormai invisibile, ai bambini spetta il compito di renderlo più vicino. Ed è così che nasce il grande desiderio del teatro dedicato ai bambini, ai ragazzi, alle famiglie intere. Un teatro di storie importanti, di visioni e parole nuove da scoprire».

Gli spettacoli scelti dalla Bottega degli Apocrifi racconteranno dell’odio che nasce dalla solitudine e della felicità che l’amore può generare; faranno attraversare i sogni di re e regine, ma anche quelli di un bambino che sarebbe diventato il più grande scienziato umanista della storia, Leonardo Da Vinci; porteranno in una foresta di bambù grande quanto tutta la Cina seguendo le orme di un panda, nell’aia di un cortile dove un anatroccolo meno bello dei suoi fratelli cerca il suo posto nel mondo, in un villaggio africano dove il bianco e il nero sono rovesciati, in un bosco incantato, sulla luna… per farci ritrovare, quando le luci si riaccenderanno, tra le poltrone di un teatro, pronti a guardare il mondo di sempre con occhi nuovi.

SPETTACOLI DOMENICALI

Nove spettacoli per i più piccoli e per le famiglie, in programma dal 6 novembre 2022 al 26 febbraio 2023.

6 novembre 2022 – “Celestina e la luna” della Compagnia Crest

20 novembre 2022 – “Come il brutto anatroccolo” della Compagnia Crest

08 dicembre 2022 – “Leo. Uno sguardo bambino sul mondo” della Compagnia Drammatico Vegetale

18 dicembre 2022 – “Concerto Grosso degli F.P.” della Compagnia Bottega degli Apocrifi

26 dicembre 2022 – “Bianca come la neve. Il racconto dell’ultimo nano” della Compagnia Crest

08 gennaio 2023 – “Cappuccetto rosso” della Compagnia La Luna nel letto

22 gennaio 2023 – “La riscossa del clown” della Compagnia Madame Rebiné

12 febbraio 2023 – “Il carnevale degli animali” della Compagnia Bottega degli Apocrifi

26 febbraio 2023 – “La cada del panda” della Compagnia TPO

MATINÉE PER LE SCUOLE

Numerosi appuntamenti per gli istituti di ogni ordine e grado, dal 7 novembre 2022 al 22 marzo 2023.

07 novembre 2022 – “Celestina e la luna” della Compagnia Crest

09 novembre 2022 – “Nel bosco addormentato” della Compagnia Bottega degli Apocrifi

17, 18 novembre 2022 e 24,25 gennaio 2023 – “Il mercante di Venezia” della Compagnia Bottega degli Apocrifi

24 novembre 2022 – “Ulisse. Nessuno è perfetto” della Compagnia Crest

30 novembre, 01, 02 dicembre 2022, 06 marzo 2023 – “Il carnevale degli animali” della Compagnia Bottega degli Apocrifi

07 dicembre 2022 – “Leo. Uno sguardo bambino sul mondo” della Compagnia Drammatico Vegetale

17, 18 gennaio 2023 – “Schiaccianoci Swing” della Compagnia Bottega degli Apocrifi

14, 15 marzo 2023 – “Il bruco Machaon” della Compagnia Bottega degli Apocrifi

22 marzo 2023 – “Il respiro del vento” della Compagnia Cada Die Teatro

TEATRO IN PRATICA

I laboratori formativi di avvicinamento alla pratica teatrale e musicale rivolti a bambini e ragazzi. Da ottobre 2022 ad aprile 2023.

_ Dal 17 ottobre al 18 dicembre 2022 – ORCHESTRA DEGLI F.P.

Corso di musica d’insieme e scrittura musicale alternativa (dai 6 ai 22 anni)

_ Gennaio 2023 – TEATRO E MUSICA PER I BAMBINI

Laboratorio teatrale e musicale pratico (per i bambini dai 6 ai 10 anni)

_ Da marzo a maggio 2023 – GIOCA TEATRO

Progetto teatrale interscolastico gratuito (per le Scuole Primarie)

_ Marzo e aprile 2023 – TEATRO DIFFUSO

Progetto teatrale interscolastico gratuito (per le Scuole Secondarie di primo e secondo grado).

Scarica il programma completo di Favolosamente Vera

Costo biglietto € 6,00 | Spettacoli in matinée € 5,00

Orari biglietteria teatro: da lunedì a venerdì ore 11.00 – 13.00 e 18.00 – 20.00; nei giorni di spettacolo dalle ore 17.00. Per info e prevendite: Bottega degli Apocrifi/Teatro Comunale “Lucio Dalla”, via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244843, bottegadegliapocrifi@gmail.com.

#BottegadegliApocrifi #favolosamentevera