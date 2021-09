Il peschiciano Bonsanto campione europeo U23 nello slalom del windsurf

Bonsanto Michele ITA 2811 Campione Europeo Windsur Slalom (IFCA) 2021 Categoria Junior U13



Dopo Cinque intense e durissime giornate con freddo +9/13C° in acqua per più di 6 ore al giorno, il Peschiciano atleta Garganico Bonsanto Michele Tesserrato FIV con la Lega navale Italiana Sezione di Vieste e facende parte dell’associazione Italiana Windsurf (AICW) alla sua prima esperienza internazionale, dopo aver vinto gli assoluti Italiani della sua categoria a Vieste (FG) si laurea Campione Europeo 2021 U13 nella disciplina dello slalom (la formula 1 del windusurf).



Il campionato giovanile europeo si è disputato in Austria sul Lago di NEUSIEDL AM SEE con giornate difficilissime per tutti i ragazzi, pioggia vento forte (25/35 Nodi) che ha messo a dura prova la resistenza di Tutti i ragazzi in acqua. ITA-2811 Bonsanto Michele l’unico atleta Junior U13 di questo europeo, ha dato del suo meglio contro atleti di U16/17 anni e con attrezzature e vele ben superiori alla suo attuale metraggio concludendo 7 delle 8 regate disputate, prendendo confidenza con l’acqua del lago, che gli avevano causato problemi nella primi giorni di regata.



L’Italia fa bottino Pieno con la Sarda di Oristano Maddallena Spanu campionessa Juniores U17 e Terza nella Categoria Yout, 4°posto per la Triestina Caterina Biagiolini YOUTH Donne mente la sorella la Triestina Anna Biagiolini prima nella cateegoria Yout. Il sardo Nicola Spanu 7° ed il Laziale Michele Laurenza 11° nella Categoria YOUTH MEN, mentre il Trentino Leonardo Tomasini 1° nella Categoria U17.



Prossima tappa i mondiali in Spagna nel 2022, sotto la guida del suo nuovo allenatore federale nonchè ex campione Italiano e mondiale Matteo Spanu presso il suo centro specializzato di Oristano Windacademy Sardinia , dove Matteo coltiva e cresce i migliori atleti Italiani.



Per il prestigioso risultato raggiunto si Ringrazia il Main Sponsor Baia di Manaccora Villaggio Turistico nella Persona di Domenico D’Amato, La Lega navale peschici , i supportes Luigi D’arenzo e Peppino Biscotti Lido del Piacere, Panini di Mare Vieste , H2O WindsurfingVieste Sport Center , la Regione Puglia



Adesso siamo di ritorno in Italia e da questa prima esperienza internazionale che tanto ci ha insegnato per il futuro e che sopra tutto ci ha fatto conoscere persone meravigliose di tutta l’Europa, oltre che ha permesso alla nostra terra, Pugliese, e di Mare come Peschici, di ottenere una grande visibilità a livello internazionale anche in questo sport.