Il personaggio di Gianmarco Saurino in DOC 2 muore per covid, ecco perchè l’attore foggiano ha lasciato la serie

Lorenzo Lazzarini in arte Gianmarco Saurino muore nella prima puntata di Doc 2, la seguitissima serie RAI. Il Dottore è il paziente zero ucciso dal Covid-19 appena arrivato in Italia.

La decisione di “perdere” uno dei personaggi della serie ha fatto discutere i fan, ovviamente la motivazione è stata condivisa tra produzione e l’attore foggiano.

Gianmarco Saurino ha dichiarato al corriere: “Me ne vado come Lippi dopo che l’Italia vinse i Mondiali” ed aggiunge “C’è stata una comunione d’intenti. Dopo tanti anni di lavoro nelle serie di LuxVide e della Rai, a cui devo tutto, avevo voglia di iniziare un percorso diverso. Penso al cinema, soprattutto. Dopodiché è una scommessa sia per me che per loro, che hanno scelto di togliere uno dei personaggi principali in questo modo. Me ne vado come Lippi dopo che l’Italia vinse i Mondiali.”