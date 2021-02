Il PD di Manfredonia incontra il commissario Piscitelli: “Legalità, lavoro, territorio e politiche sociali per il rilancio della nostra città”

Il rinvio delle elezioni amministrative, disposto dalla ministro dell’Interno Lucia Lamorgese, non può e non deve fermare la riflessione sul futuro della città. Motivo per cui una delegazione del Partito Democratico cittadino ha incontrato il commissario prefettizio di Manfredonia, dott. Vittorio Piscitelli.

Abbiamo ribadito che, per noi i temi dell’educazione alla legalità, della trasparenza nelle scelte amministrative, lavoro, dello sviluppo sostenibile, delle politiche sociali e della razionalizzazione della macchina amministrativa anche nell’ottica di intercettare le risorse del Recovery fund sono cruciali nella nostra idea di città, fulcro della nostra agenda politica.

Un’efficiente macchina amministrativa e’ indispensabile per velocizzare gli adempimenti della pubblica amministrazione, e nonostante le difficoltà finanziarie attraversate dall’Ente, e’ necessario percorrere tutte le strade possibili per rendere l’apparato amministrativo pronto ad affrontare le sfide che abbiamo davanti.

In questo quadro acquisisce rilevanza il tema della stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili impiegati presso il Comune di Manfredonia.

Al commissario abbiamo chiesto che si faccia ogni sforzo per assumere a tempo indeterminato il maggior numero di unità possibile.

Il Commissario ci ha fatto rilevare che il risultato realmente raggiungibile sarà definito dopo la redazione del bilancio preventivo e la verifica della reale capacità di spesa del Comune.

Al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza della macchina amministrativa, tuttavia, si è discusso dell’esigenza, compatibilmente con la situazione contabile dell’ente e con le misure atte al ripristino dell’equilibrio finanziario dello stesso, di investimenti nella formazione dei dipendenti attuali e nell’assunzione di nuove competenze indispensabili ad una maggiore digitalizzazione della pubblica amministrazione e ad un rilancio della stessa.

Tutto ciò con l’unico intento di svolgere una funzione politica e sociale propositiva, di dialogo e di confronto per il bene della città, anche nella fase del commissariamento.

È così che il Partito Democratico di Manfredonia ritiene di adempiere alla propria funzione civica e di assumere le responsabilità che inevitabilmente gravano su chi decide di mettersi in gioco in una fase tanto delicata.