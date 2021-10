Il pattinaggio artistico a rotelle arriva a Manfredonia

Il Comitato Territoriale UISP APS Foggia – Manfredonia, organizza in collaborazione dell’ASD Fit Point di Cerignola corsi di pattinaggio artistico a rotelle per bambini e ragazzi dai 4 anni ai 15 anni, la struttura dove si terranno i corsi è la palestra della scuola media Don Milani Uno grazie alla sensibilità e disponibilità del dirigente scolastico dello stesso plesso Istituto Comprensivo Don Milani uno Maiorano, di Manfredonia.

Le prime due lezioni martedì 26 e giovedì 28 ottobre sono di prova e gratuite e per chi non ha i pattini verranno forniti dagli organizzatori.



I livelli saranno suddivisi in 3 gategorie.

• Principianti:

Attività propedeutica e di Avviamento al pattinaggio, attraverso il gioco, riservato ai bambini dai quattro ai 14 anni.

‘Da anni, commenta Orazio FALCONE, Che stavamo pensando di portare questa disciplina a Manfredonia, oggi sono contenti di essere riusciti grazie alla preziosa collaborazione dell’ASD Fit Point di Cerignola a noi affiliata, tramite le loro istruttrici, in particolare la maestra di di spessore Nazionale Maddalena TRESSANTE. Ci divertiremo”

Per info contattare 3807646581(Orazio)

Vi aspettiamo