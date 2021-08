Il Parlamento in ferie per un mese. Brunetta: “Non dovevamo”

Dopo l’approvazione del decreto Green pass da parte del Cdm, la conversione in legge del decreto sul rafforzamento della Pubblica amministrazione e l’ok in prima lettura al decreto Grandi navi, Parlamento e governo vanno in ferie. La pausa estiva delle Camere durerà un mese, quella dell’esecutivo, invece, 15 giorni. L’aula di Montecitorio è convocata per il 6 settembre, quella di Palazzo Madama per il 7.

“Ho consigliato a Draghi di non far andare in vacanza il governo e Parlamento”, ha rivelato Brunetta in audizione. I deputati rimasti fino a tardi nella Sala del Mappamondo ad ascoltarlo erano felici che il premier non gli abbia dato retta.